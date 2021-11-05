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شاب يخدع بائع مجوهرات ويسرق قلادة ذهبية ثم يلوذ بالفرار
منذ 15 ساعة
1919
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137785
منذ ساعة
وين يروح .. صورته واضحه باالتماام ..
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