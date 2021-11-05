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استشاري : الزيوت المهدرجة تصبح ضارة عند تسخينها ولا ننصح بـ"القلي"

منذ 9 ساعات
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استشاري : الزيوت المهدرجة تصبح ضارة عند تسخينها ولا ننصح بـ"القلي"

عادل الحربي (صدى):
أكد استشاري طب القلب والشرايين للكبار، صالح الغامدي، أن الزيوت المهدرجة مع التسخين تتحول إلى دهون مشبعة، لذا تصبح ضارة بالجسم.

وأكد أنهم كأطباء لا ينصحون أبدا بعملية "القلي" لأنه يصبح إلى زيت محترق وبه مواد ضارة بالجسم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأرجع سبب اعتماد المطاعم والشركات على الشحوم المهدرجة وليس الزيوت بشكلها الأولي الطبيعي رغم أضرار هذه العملية إلى أن أسعار الزبدة والسمن ليست رخيصة بعكس زيت النخيل المتوافر بكثرة ويمكن تحويله لأشياء مشابهة للزبدة والسمن كما أنها تعطي طعم وقوام جيد للمأكولات، فضلا على أنها تجعل الطعام لا يفسد في قترة قصيرة.

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الزبدة
استشاري طب القلب والشرايين للكبار

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67044
منذ ساعة
كل شي عندك صار ضار 😌

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
ابو عمار
ممكن معرفة من زارهم في الفندق من خلال اجهزة التصوير في الفندق
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
بما انها ذكرت اسم ايران وحزب الله فطبيعي تتهم بالخيانه والتجسس لصالح اسرائيل

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