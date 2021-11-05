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بالفيديو.. ليلى القاسم تتولى أول منصب قيادي لامرأة سعودية بوزارة الشؤون الإسلامية

منذ ساعتين
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بالفيديو.. ليلى القاسم تتولى أول منصب قيادي لامرأة سعودية بوزارة الشؤون الإسلامية

الرياض (صدى):
أكدت الدكتورة ليلى القاسم، مدير إدارة الحكومة بوزارة الشؤون الإسلامية، أن المنصب الذي تتقلده الآن حساس وبه مسؤوليات عظيمة، مشيرة إلى أنه أول منصب قيادي لامرأة سعودية بالوزارة.

وعن حوكمة العمل الحكومي، قالت"القاسم": "موضوع الحوكمة يحظى باهتمام القيادة ضمن أهم اولويات القيادة وفق رؤية 2030 والعمل وفق معايير الشفافية والوزارة تسعى على تحسين جودة انتاجها".

وأضافت: "وأول قرار تم إصداره إنشاء إدارة للحوكمة لتحقيق النزاهة والشفافية وسيكون العمل وفق استراتيجة ومنهجية تتبنى أفضل المعايير لتحقيق مستهدفات الإدارة"، بحسب برنامج "سيدتي".

وتابعت: "الوزارة تخطو خطوات كمية ونوعية لتمكين المرأة في المناصب القيادية أو زيادة أعدادهم في كافة المناصب في الوزارة ويوجد تقريبا 1500 موظفة في المناصب الإدارية والتقنية والوظائف المرتبطة بمهام الوزراة".

يٌذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كان قد أصدر قرارًا بتكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم مديراً لها.

 

وزارة الشؤون الإسلامية
رؤية المملكة 2030
الدعوة والإرشاد
قيادة المرأة
الحوكمة
ليلى القاسم

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 530
منذ 43 دقيقة
الله يخلف
الظاهر ان الذكور راحو يكونوا عند الاشارات شحاذين
او يسوون عملية تحويل الي انثي
المللل
المللل عدد التعليقات : 530
منذ 42 دقيقة
قال رسول الله (لايفلح قوم ولو امرهم لامرأه)
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83454
منذ 41 دقيقة
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137760
منذ 34 دقيقة
الله يرحم الحااال ..
احمد
احمد عدد التعليقات : 727
منذ 13 دقيقة
جالس بالمقهى افكر....؟
كيف سيكون حالي اذا دخلتي قبري وتوسدت اللبنه في لحدي...
فسألت ربي .. حسن الخاتمه ومن لدنه وافر المغفره..
فما الدنيا غير مسرح تطلع على خشبته ساعه ثم تخرج منه...

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أحدث التعليقات

؟؟؟؟؟
البسي اللي تبي في الدنيا وعلى الأرض لكن فيه ادب وحساب تحت الارض ويوم العرض
ابو وليد
رهيب والله مواقف طريفه تصير. الاه يونسكم ونستونا. واالي يقول سخافه تلتقي زوجته رايحه مع السواق. وهو مايدري عنها جالس يسب بهالعالم
ابو علي
ليش اللف والدوران قول الحقيقه بنت سعوديه وفي السعوديه يعني خايفين من الانتقاد ولا ردت الفعل ماهو خلاص الدنيا انفتاح وصياعه ماعد فرقت
زعيم اااسيا
مسكين والله موقادر يفرح على هزيمة النصر يخاف يفقد ولاءه وحطها فالهلال عشان يرضيهم
ابو محمد 😎 ✍️
راحوا فيهاا المقاريد .. .. هذا ما صنعته ايديكم الغشيمه ..

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