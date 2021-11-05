بالفيديو.. ليلى القاسم تتولى أول منصب قيادي لامرأة سعودية بوزارة الشؤون الإسلامية

الرياض (صدى):
أكدت الدكتورة ليلى القاسم، مدير إدارة الحكومة بوزارة الشؤون الإسلامية، أن المنصب الذي تتقلده الآن حساس وبه مسؤوليات عظيمة، مشيرة إلى أنه أول منصب قيادي لامرأة سعودية بالوزارة.
وعن حوكمة العمل الحكومي، قالت"القاسم": "موضوع الحوكمة يحظى باهتمام القيادة ضمن أهم اولويات القيادة وفق رؤية 2030 والعمل وفق معايير الشفافية والوزارة تسعى على تحسين جودة انتاجها".
وأضافت: "وأول قرار تم إصداره إنشاء إدارة للحوكمة لتحقيق النزاهة والشفافية وسيكون العمل وفق استراتيجة ومنهجية تتبنى أفضل المعايير لتحقيق مستهدفات الإدارة"، بحسب برنامج "سيدتي".
وتابعت: "الوزارة تخطو خطوات كمية ونوعية لتمكين المرأة في المناصب القيادية أو زيادة أعدادهم في كافة المناصب في الوزارة ويوجد تقريبا 1500 موظفة في المناصب الإدارية والتقنية والوظائف المرتبطة بمهام الوزراة".
يٌذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كان قد أصدر قرارًا بتكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم مديراً لها.