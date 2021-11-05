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الله يكفي الشر
منذ 8 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137765
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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winner4ever
زين ما قلت كالعادة أتت و إعلامك إن فوز الشباب اليوم بسبب أخطاء الحكم أو بالحظ... أو خلاص صارت مفضوحة ومكشوفة
winner4ever
زين ما قلت كالعادة أتت و إعلامك إن فوز الشباب اليوم بسبب أخطاء الحكم أو بالحظ... أو خلاص صارت مفضوحة ومكشوفة
ابو محمد 😎 ✍️
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