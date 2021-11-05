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من اخطر الطرق في العالم
منذ 5 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137760
منذ 57 دقيقة
يا ساتر ..
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أحدث التعليقات
؟؟؟؟؟
البسي اللي تبي في الدنيا وعلى الأرض لكن فيه ادب وحساب تحت الارض ويوم العرض
ابو وليد
رهيب والله مواقف طريفه تصير. الاه يونسكم ونستونا. واالي يقول سخافه تلتقي زوجته رايحه مع السواق. وهو مايدري عنها جالس يسب بهالعالم
ابو علي
ليش اللف والدوران قول الحقيقه بنت سعوديه وفي السعوديه يعني خايفين من الانتقاد ولا ردت الفعل ماهو خلاص الدنيا انفتاح وصياعه ماعد فرقت
زعيم اااسيا
مسكين والله موقادر يفرح على هزيمة النصر يخاف يفقد ولاءه وحطها فالهلال عشان يرضيهم
ابو محمد 😎 ✍️
راحوا فيهاا المقاريد .. .. هذا ما صنعته ايديكم الغشيمه ..
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