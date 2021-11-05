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استعراض خطير من خيال
منذ 15 ساعة
1577
2
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137785
منذ 11 ساعة
خيال جيد ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 54853
منذ ساعة
طيب
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أحدث التعليقات
بوشادي
فكونا من لبنان ومشاكل لبنان خلاص لاتذكرونا بولد موزة ودولة شرق سلوى وكل يوم سب وشتم واخرتها صلح بين يوم وليلة
العوفي
من الأساس ليش تروح
محمد البقعاوي
ياحليله لو حصلته مسكته وبستنته مندي ياسلام عليه وشكرًا للجميع ✍️✍️✍️؟؟؟
مسافات
هذا وامثالة هم وقود التعصب الرياضي واشعال الكراهية والبغضاء بين الاندية والسؤال هل اصبحت هذه مهنتهم اليومية ؟؟ نسال الله العفو والعافية .
مسافات
يااحمد مادمت اعلم من في الارض باسرار الجن فتكفى خلصنا منهم يالحبيب والله انك اكذب من مسيلمة اصدق مع نفسك فانت ادنى من ذلك...
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