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بالفيديو.. مايا دياب تتعرض لـ تسمم حاد

منذ 14 ساعة
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بالفيديو.. مايا دياب تتعرض لـ تسمم حاد

بيروت (صدى):
أصيبت النجمة اللبنانية مايا دياب أمس الخميس ليلاً بتسمم حاد أدّى إلى دخولها المستشفى بحالة طارئة، إثر إصابتها بتسمّم حاد.

وبين مقطع فيديو مايا دياب على سرير المستشفى في غرفة الطوارئ خلال خضوعها للعلاج اللازم، في حين لفتت شقيقتها غريس دياب إلى نشرها اللقطات المصورة من دون صوت، كي لا يسمع الجمهور صراخها من الألم.

وكشفت مصادر أن دياب تتماثل للشفاء وأصبحت بحالة صحية جيدة، وكانت النجمة قد تصدّرت "ترند" شبكات التواصل الاجتماعي أخيراً بعد مشاركة متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بمقطع فيديو عفوي بمناسبة الاحتفال بالهالوين.

مايا دياب
غرفة الطواريء
تسمم حاد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54853
منذ ساعة
بسبب البراطم الكبيره

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أحدث التعليقات

بوشادي
فكونا من لبنان ومشاكل لبنان خلاص لاتذكرونا بولد موزة ودولة شرق سلوى وكل يوم سب وشتم واخرتها صلح بين يوم وليلة
العوفي
من الأساس ليش تروح
محمد البقعاوي
ياحليله لو حصلته مسكته وبستنته مندي ياسلام عليه وشكرًا للجميع ✍️✍️✍️؟؟؟
مسافات
هذا وامثالة هم وقود التعصب الرياضي واشعال الكراهية والبغضاء بين الاندية والسؤال هل اصبحت هذه مهنتهم اليومية ؟؟ نسال الله العفو والعافية .
مسافات
يااحمد مادمت اعلم من في الارض باسرار الجن فتكفى خلصنا منهم يالحبيب والله انك اكذب من مسيلمة اصدق مع نفسك فانت ادنى من ذلك...

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