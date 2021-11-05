بالفيديو.. مايا دياب تتعرض لـ تسمم حاد

بيروت (صدى):
أصيبت النجمة اللبنانية مايا دياب أمس الخميس ليلاً بتسمم حاد أدّى إلى دخولها المستشفى بحالة طارئة، إثر إصابتها بتسمّم حاد.
وبين مقطع فيديو مايا دياب على سرير المستشفى في غرفة الطوارئ خلال خضوعها للعلاج اللازم، في حين لفتت شقيقتها غريس دياب إلى نشرها اللقطات المصورة من دون صوت، كي لا يسمع الجمهور صراخها من الألم.
وكشفت مصادر أن دياب تتماثل للشفاء وأصبحت بحالة صحية جيدة، وكانت النجمة قد تصدّرت "ترند" شبكات التواصل الاجتماعي أخيراً بعد مشاركة متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بمقطع فيديو عفوي بمناسبة الاحتفال بالهالوين.