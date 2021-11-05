جاسم الحربي: بجلس في بيتي 10 سنوات إذا حقق النصر والأهلي كأس آسيا

نواف السالم (صدى):
تحدث المدرب و المحلل الرياضي جاسم الحربي، عن تصريحه السابق وتحديه لنادي النصر والأهلي بعدم تحقيقهم كأس آسيا قائلاً: بجلس في بيتي 10 سنوات إذا حقق النصر والأهلي كأس آسيا".
وعن هذا التصريح قال "الحربي": "أنا مع الأندية السعودية قلبًا وقالبًا بغض النظر عن الميول وأنا كان شرطي في تصريحي أنهم يحققونه في نفس السنة لأن ما كان فيه مؤشر إيجابي وكان مستواهم ضعيف يوصلوا للنهائي".
وأضاف: "الآن العناصر الموجودة في النصر تجيب بطولات لكن هناك سوء توفيق وعدم توظيف اللاعبين بشكل إيجابي وهذا يعمل ربكة للاعبين".