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جاسم الحربي: بجلس في بيتي 10 سنوات إذا حقق النصر والأهلي كأس آسيا

منذ ساعتين
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جاسم الحربي: بجلس في بيتي 10 سنوات إذا حقق النصر والأهلي كأس آسيا

نواف السالم (صدى):
تحدث المدرب و المحلل الرياضي جاسم الحربي، عن تصريحه السابق وتحديه لنادي النصر والأهلي بعدم تحقيقهم كأس آسيا قائلاً: بجلس في بيتي 10 سنوات إذا حقق النصر والأهلي كأس آسيا".

وعن هذا التصريح قال "الحربي": "أنا مع الأندية السعودية قلبًا وقالبًا بغض النظر عن الميول وأنا كان شرطي في تصريحي أنهم يحققونه في نفس السنة لأن ما كان فيه مؤشر إيجابي وكان مستواهم ضعيف يوصلوا للنهائي".

وأضاف: "الآن العناصر الموجودة في النصر تجيب بطولات لكن هناك سوء توفيق وعدم توظيف اللاعبين بشكل إيجابي وهذا يعمل ربكة للاعبين".

النصر
الأهلي
كأس آسيا
لاعبي النصر
نهائي آسيا
جاسم الحربي

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3974
منذ ساعة
الحمدلله ان الاهلي والنصر ما يعرفون يرشون مثل غيرهم😉
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2202
منذ 52 دقيقة
ابو بدر
والله انك غلابان ومسكين
الله يرحم حالك
هذا اثار الجلد الي خلك كذا
لكن
الاسيويه صعبه قويه
لاتزعل ياصاحبي
خلي عندك روح رياضيه

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أحدث التعليقات

هيما
كل موسم يهددهم وهم يستجيبون لكل طلباته غصب عنهم واخرتها مايلعب واذا اصيب راح المغرب هههههههههههههههه والله عرف لهم صح
زعيم اااسيا
ابو بدر والله انك غلابان ومسكين الله يرحم حالك هذا اثار الجلد الي خلك كذا لكن الاسيويه صعبه قويه لاتزعل ياصاحبي خلي عندك روح...
زعيم اااسيا
اتوقع ينتهي موسم الرياض ولكن موسم النصر وطقطقة مراح ينتهي مشكلتهم يزعلون بسرعه حساس القوطي لكن قرقعة القوطي لما تدعسه دمار وناسه يارب يواصلون...
العاتب على المقصرين
قليله في حقه كان شالت النعال أكرمكم الله وعلى وجهه حتى يكون عبره لغيره
ابوبدر
الحمدلله ان الاهلي والنصر ما يعرفون يرشون مثل غيرهم😉

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