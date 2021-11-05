"الوليد بن طلال" : 16 مليار أنفقت للخير في 189 دولة

الرياض (صدى):
قال الأمير الوليد بن طلال أن مليار شخص على مستوى العالم استفاد من مؤسسته الخيرية "الوليد للإنسانية، مؤكدا أنه أنفقت حتى الآن أكثر من 16.5 مليـار ريـال على أعمال الخير.
وأوضح الوليد أنه رغم كل التحديات التي شهدها العام الماضي 2020 على مستوى العالم؛ إلا أن دور المؤسسة في الأعمال الإنسانية كان فعّالاً جداً، مبينا أنه خلال مسيرة امتدت لـ41 عاماً أنجزت المؤسسة أعمالها في 189 دولــــة
وأضاف أنه تم إنفاق أكثر من 16.5 مليـار ريـال في أعمال الخـير، وأن عدد المستفيدين منها بلغ أكثر من مليار مستفيد حول العـالم، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ أكثر من ألف مشروع، إضافة إلى ما يربو على 60 مشروعاً قائماً يجري تنفيذها حالياً، بمعاونة 265 شريكاً دولياً.