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"الوليد بن طلال" : 16 مليار أنفقت للخير في 189 دولة

منذ ساعة
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"الوليد بن طلال" : 16 مليار أنفقت للخير في 189 دولة

الرياض (صدى):
قال الأمير الوليد بن طلال أن مليار شخص على مستوى العالم استفاد من مؤسسته الخيرية "الوليد للإنسانية، مؤكدا أنه أنفقت حتى الآن أكثر من 16.5 مليـار ريـال على أعمال الخير.

وأوضح الوليد أنه رغم كل التحديات التي شهدها العام الماضي 2020 على مستوى العالم؛ إلا أن دور المؤسسة في الأعمال الإنسانية كان فعّالاً جداً، مبينا أنه خلال مسيرة امتدت لـ41 عاماً أنجزت المؤسسة أعمالها في 189 دولــــة

وأضاف أنه تم إنفاق أكثر من 16.5 مليـار ريـال في أعمال الخـير، وأن عدد المستفيدين منها بلغ أكثر من مليار مستفيد حول العـالم، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ أكثر من ألف مشروع، إضافة إلى ما يربو على 60 مشروعاً قائماً يجري تنفيذها حالياً، بمعاونة 265 شريكاً دولياً.

الوليد بن طلال
الأعمال الإنسانية
أعمال الخير

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 312
منذ 46 دقيقة
خير السعودية خير بمواطنية بمليارات صنعت دول وخير كمواطنين لنا التجديد في زمن الطامع بخيرات ونحن سيطرة ونريد خيران خياران لله درك يازعيم حنا ونحن المواطن الذي يعلم أن التجديد تغير للمواطن.

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أحدث التعليقات

أّسِـيِّرأّلَأّقُدٍأّر
صّـأّحًبً أّلَنِکْ أّلَنِأّيِّفُـ أّلَلَهّـ يِّشُـفُـيِّکْ يِّأّمًريِّضًـ
روميو
ياليت يسوون ملعب جولف للمواطنين في الحاره نلعب فيه يكون مجاني ويكون مخصص للرجال فقط
عندما يغيب المساء
يارب رحمتك
عندما يغيب المساء
الحوادث تحصل على الرجال والحريم
الخالدي
اترك هلالنا لنا وما لك دخل فيه وما درينا عنك وما لك الا فقرك

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