جمعية المستهلك: ننصح المستهلكين بعدم الشراء أكثر من حاجتهم خلال التخفيضات

الرياض (صدى):
نصح مدير إدارة البرامج والمبادرات بجمعية حماية المستهلك، محمد عراقي، المستهلكين بعدم الشراء أكثر من حاجتهم خلال التخفيضات وعروض التوفير.
وأكد أن العروض والتخفيضات موجودة طوال الوقت، لذا يجب أن يتمهل المستهلك قبل الشراء، وأن يطلع على المقارنات التي تجريها الجمعية بشأن أسعار المنتجات وبناءً على ذلك يحدد كمية المنتجات التي سيشتريها ومكان شرائها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "الإخبارية".
وأكد أن 80٪ من شكاوى المستهلكين بخصوص خدمات ما بعد البيع وتوصيل المنتجات، مرجعا سبب ذلك إلى تعدد القطاعات التي تتعامل مع المستهلك.
وأشار إلى أن المتاجر الإلكترونية تتعدد فيها الشكاوى ما بين رغبة في استبدال المنتج، أو وصول منتج آخر غير المتعاقد عليه، أو وجود مشاكل في توصيل المنتج أو مع المندوب الذي يتولى توصيل المنتج.