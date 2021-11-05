نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جمعية المستهلك: ننصح المستهلكين بعدم الشراء أكثر من حاجتهم خلال التخفيضات

منذ ساعة
1230
1
جمعية المستهلك: ننصح المستهلكين بعدم الشراء أكثر من حاجتهم خلال التخفيضات

الرياض (صدى):
نصح مدير إدارة البرامج والمبادرات بجمعية حماية المستهلك، محمد عراقي، المستهلكين بعدم الشراء أكثر من حاجتهم خلال التخفيضات وعروض التوفير.

وأكد أن العروض والتخفيضات موجودة طوال الوقت، لذا يجب أن يتمهل المستهلك قبل الشراء، وأن يطلع على المقارنات التي تجريها الجمعية بشأن أسعار المنتجات وبناءً على ذلك يحدد كمية المنتجات التي سيشتريها ومكان شرائها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "الإخبارية".

وأكد أن 80٪ من شكاوى المستهلكين بخصوص خدمات ما بعد البيع وتوصيل المنتجات، مرجعا سبب ذلك إلى تعدد القطاعات التي تتعامل مع المستهلك.

وأشار إلى أن المتاجر الإلكترونية تتعدد فيها الشكاوى ما بين رغبة في استبدال المنتج، أو وصول منتج آخر غير المتعاقد عليه، أو وجود مشاكل في توصيل المنتج أو مع المندوب الذي يتولى توصيل المنتج.

عروض
متاجر
منتج
المتاجر الإلكترونية
عروض التوفير

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 312
منذ 37 دقيقة
التخفيضات أمس وهمية واليوم اتضح لشعب تخفيضات جدية بتجديد خفض ونستهلك لله دره المواطن.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أّسِـيِّرأّلَأّقُدٍأّر
صّـأّحًبً أّلَنِکْ أّلَنِأّيِّفُـ أّلَلَهّـ يِّشُـفُـيِّکْ يِّأّمًريِّضًـ
روميو
ياليت يسوون ملعب جولف للمواطنين في الحاره نلعب فيه يكون مجاني ويكون مخصص للرجال فقط
عندما يغيب المساء
يارب رحمتك
عندما يغيب المساء
الحوادث تحصل على الرجال والحريم
الخالدي
اترك هلالنا لنا وما لك دخل فيه وما درينا عنك وما لك الا فقرك

أخر الأخبار

إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم بالرياض
إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم بالرياض
منذ 7 دقائق 1086
شاهد.. جمهور الشباب يردد: الآسيوية صعبة قوية
شاهد.. جمهور الشباب يردد: الآسيوية صعبة قوية
منذ 17 دقيقة 1150
شركة الرقيب تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
شركة الرقيب تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
منذ 18 دقيقة 1085
بالفيديو .. الجماز: فريق الهلال مختلف عن باقي الفرق
بالفيديو .. الجماز: فريق الهلال مختلف عن باقي الفرق
منذ 23 دقيقة 1097
بالفيديو.. مايا دياب تتعرض لـ تسمم حاد
بالفيديو.. مايا دياب تتعرض لـ تسمم حاد
منذ 28 دقيقة 161
بالفيديو.. قصة مواطن تحدى إعاقته ويعمل قائد سيارة أجرة بالأحساء
بالفيديو.. قصة مواطن تحدى إعاقته ويعمل قائد سيارة أجرة بالأحساء
منذ 31 دقيقة 1105
بالفيديو.. قرار وقف الاستيراد يضرب القطاع الزراعي في لبنان
بالفيديو.. قرار وقف الاستيراد يضرب القطاع الزراعي في لبنان
منذ 35 دقيقة 1195
جاسم الحربي: بجلس في بيتي 10 سنوات إذا حقق النصر والأهلي كأس آسيا
جاسم الحربي: بجلس في بيتي 10 سنوات إذا حقق النصر والأهلي كأس آسيا
منذ 36 دقيقة 1239
عضو الشورى: نشاط بيع الذهب من الصعب الدخول فيه
عضو الشورى: نشاط بيع الذهب من الصعب الدخول فيه
منذ 39 دقيقة 1115
التحالف يعلن عن تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في 3 مناطق
التحالف يعلن عن تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في 3 مناطق
منذ 46 دقيقة 1133