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تفاصيل جديدة في فيديو الفتاة الخادش: مقيمة بالسعودية وفي زيارة للبحرين

منذ ساعة
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تفاصيل جديدة في فيديو الفتاة الخادش: مقيمة بالسعودية وفي زيارة للبحرين

خــاص (صدى):
كشفت مصادر خاصة لـ "صدى" أن الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو بملابس خادشة وسط شارع عام في البحرين، هي فتاة من جنسية عربية مقيمة في السعودية.

وأوضحت المصادر البحرينية، أن الفتاة كانت في زيارة إلى البحرين برفقة أحد أصدقائها ونشبت مشاجرة مع قائد مركبة في الإشارة، ما دفعها إلى النزل لمحاولة إبعاده والعودة معها إلى سيارتها.

وكانت الفتاة ظهرت في مقطع الفيديو وهي برفقة شاب يمسك بها وهو يتشاجر مع آخرين في إشارة مرورية، وأثار المقطع الجدل وسط تساؤلات حول ماهية الدولة التي صور فيها المقطع.

وبالبحث الذي قامت به "صدى" تبين أن الفيديو صور في البحرين نظراً لعدد من الدلائل وهي: وجود عرض لمطعم شهير 4 بدينار، أيضا ظهور سيارة أجرة تابعة لشركة شهيرة في البحرين، إضافة إلى المبنى الضخم الظاهر في المقطع هو لفندق شهير هناك.

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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137738
منذ ساعة
الوفود المتخلفون ، شوهوا صورتنا داخل المملكه وخارجها ..

... الله يخارجنا منهم ويكفينا شرهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137738
منذ ساعة
الوفود المتخلفون ، شوهوا صورتنا داخل المملكه وخارجها ..

... الله يخارجنا منهم ويكفينا شرهم .. آمين ..

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أحدث التعليقات

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روميو
ياليت يسوون ملعب جولف للمواطنين في الحاره نلعب فيه يكون مجاني ويكون مخصص للرجال فقط
عندما يغيب المساء
يارب رحمتك
عندما يغيب المساء
الحوادث تحصل على الرجال والحريم
الخالدي
اترك هلالنا لنا وما لك دخل فيه وما درينا عنك وما لك الا فقرك

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