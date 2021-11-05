تفاصيل جديدة في فيديو الفتاة الخادش: مقيمة بالسعودية وفي زيارة للبحرين

خــاص (صدى):
كشفت مصادر خاصة لـ "صدى" أن الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو بملابس خادشة وسط شارع عام في البحرين، هي فتاة من جنسية عربية مقيمة في السعودية.
وأوضحت المصادر البحرينية، أن الفتاة كانت في زيارة إلى البحرين برفقة أحد أصدقائها ونشبت مشاجرة مع قائد مركبة في الإشارة، ما دفعها إلى النزل لمحاولة إبعاده والعودة معها إلى سيارتها.
وكانت الفتاة ظهرت في مقطع الفيديو وهي برفقة شاب يمسك بها وهو يتشاجر مع آخرين في إشارة مرورية، وأثار المقطع الجدل وسط تساؤلات حول ماهية الدولة التي صور فيها المقطع.
وبالبحث الذي قامت به "صدى" تبين أن الفيديو صور في البحرين نظراً لعدد من الدلائل وهي: وجود عرض لمطعم شهير 4 بدينار، أيضا ظهور سيارة أجرة تابعة لشركة شهيرة في البحرين، إضافة إلى المبنى الضخم الظاهر في المقطع هو لفندق شهير هناك.
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