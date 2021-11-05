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بالفيديو.. فتيات يشتكون من ارتفاع أسعار اشتراكات الأندية الرياضية النسائية

منذ ساعة
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بالفيديو.. فتيات يشتكون من ارتفاع أسعار اشتراكات الأندية الرياضية النسائية

علي القحطاني (صدى):
تٌعاني بعض فتيات المنطقة الشرقية من ارتفاع أسعار اشتراكات الأندية الرياضية النسائية مقارنة بأسعار الأندية الرجالية المنخفضة مما قد يعيق اللواتي بحاجة إلى ممارسة الرياضة.

وقالت "مواطنة": "الأسعار مرة مرتفعة لو أني داخلة نادي رجالي كنت جلست 6 شهور بدل 3 شهور هنا وأسعار المدربة الشخصية مرتفعة عشان تدريب شخصي"، بحسب قناة "الإخبارية".

فيما اتفقت معها آخرى قائلة: "أسعارنا غالية مقارنة بالرجال هذا غير المدربات وما تفرضه الأندية من رسوم المدربات الشخصية وهو ما يشكل عبء إضافي على السيدات والفتيات".

فيما بررت الصالات الرياضية النسائية ذلك بإرتفاع الراتب الشخصي للمدربات وتوفير السكن لهن وهو ما يؤدي لإرتفاع أسعار تلك النوادي إلا أن البعض يبالغ في ذلك ويقوم برفع الأسعار بطريقة غير معقولة.

المنطقة الشرقية
ارتفاع الأسعار
السيدات
المدربات
الأندية الرياضية النسائية
الأندية الرجالية
ارتفاع أسعار الأندية النسائية

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 722
منذ 31 دقيقة
نصيحه... للرجال والنساء
هناك دراسات غربيه اثبتت ان الاجهزه في المراكز اكبر ناقل للامراض...
الحل جهاز بالبيت.. ومدربين اليوتيوب

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
بعض الدول تدرك أن فطنة افطنت بتولي افطنك بفطنه لن تتحمل فطنة نية فطم بنية والأيام دول بفطنه أمس كأن ومكائن يوم وايمان بيوم...
برق امصحا
نعم صحيح هذه صورتنا عندهم منذ القدم وحتى عند شعرائهم كما يقول نزار تمرغ يا أمير النفط فوق وحول لذاتك كممسحة تمرغ في ضلالاتك......
احمد
مختل... مثل مقطع الذي يصلي ونصفه غاطس بالبحر..
احمد
نصيحه... للرجال والنساء هناك دراسات غربيه اثبتت ان الاجهزه في المراكز اكبر ناقل للامراض... الحل جهاز بالبيت.. ومدربين اليوتيوب
العالمي
كلام في الصميم المعانده والمكابره واضف عليها المصالح الشخصيه لا احد ينضر للكيان الا على انه مصدر رزق

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