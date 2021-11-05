دراسة: القهوة تهدد الحياة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن محبي القهوة أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى، حيث وجد العلماء مستقلبات في الدم مرتبطة بتناول القهوة يمكن أن تزيد من خطر هذه الحالة التي تهدد الحياة.
وفحص الباحثون في كلية "جونز هوبكنز بلومبرج" للصحة العامة بالولايات المتحدة، 372 مستقلباً في الدم لدى حوالي 5 آلاف شخص، ووجدوا أن مستقلباً واحداً مرتبطاً بالقهوة قد يساعد في تحسين صحة الكلى، وفقاً لموقع "Study Finds".
ولكن اكتشف مؤلفو الدراسة، مستقلبين آخرين، يظهران في الدم بعد تناول القهوة وكذلك بعد التدخين، يساهمان في حدوث مشاكل في الكلى.
وقال الباحثون: " وجدنا مستقلبين آخرين مرتبطين بالقهوة بشكل مدهش يؤديان لارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وهي المركبات التي ارتبطت أيضاً بتدخين السجائر".