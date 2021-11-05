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دراسة: القهوة تهدد الحياة

منذ 3 ساعات
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دراسة: القهوة تهدد الحياة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن محبي القهوة أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى، حيث وجد العلماء مستقلبات في الدم مرتبطة بتناول القهوة يمكن أن تزيد من خطر هذه الحالة التي تهدد الحياة.

وفحص الباحثون في كلية "جونز هوبكنز بلومبرج" للصحة العامة بالولايات المتحدة، 372 مستقلباً في الدم لدى حوالي 5 آلاف شخص، ووجدوا أن مستقلباً واحداً مرتبطاً بالقهوة قد يساعد في تحسين صحة الكلى، وفقاً لموقع "Study Finds".

ولكن اكتشف مؤلفو الدراسة، مستقلبين آخرين، يظهران في الدم بعد تناول القهوة وكذلك بعد التدخين، يساهمان في حدوث مشاكل في الكلى.

وقال الباحثون: " وجدنا مستقلبين آخرين مرتبطين بالقهوة بشكل مدهش يؤديان لارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وهي المركبات التي ارتبطت أيضاً بتدخين السجائر".

الولايات المتحدة
الدم
القهوة
أمراض الكلى
محبي القهوة

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10205
منذ 45 دقيقة
أيش الدراسات هذه يوم القهوة مفيده واللحين القهوه تهدد حياتك *
خلاص أنا باروح لكوكب المريخ أعيش هناك * يقولون عندهم قهوة تجيب العافية *!ههههههههههههه
استغفر الله وأتوب إليه ***

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روميو
ياليت يسوون ملعب جولف للمواطنين في الحاره نلعب فيه يكون مجاني ويكون مخصص للرجال فقط
عندما يغيب المساء
يارب رحمتك
عندما يغيب المساء
الحوادث تحصل على الرجال والحريم
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اترك هلالنا لنا وما لك دخل فيه وما درينا عنك وما لك الا فقرك

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