"الفراج" عن اتهاماته للأهلي المصري: نسيت نفسي

ماجد محمد (صدى):
أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج غضب جماهير الأهلي المصري بعد اتهاماته للأخير بالفوز بفضل التحكيم.
وجاء ذلك بعد استضافة "الفراج" للحكم المصري سمير عثمان ببرنامج "أكشن مع وليد" وقال أن اللقاء بين الأهلي والزمالك سيديره حكام مصريين، ليرد عليه الفراج: "إذًا سينتصر الأهلي".
وتسبب هذا التصريح في موجة غضب كبيرة من جماهير الأهلي ضد "الفراج" على تويتر وطالبوه بالاعتذار ليتراجع الأخير عن تصريحه.
وكتب "الفراج" عبر حسابه على "تويتر": "كل التقدير للأهلي المصري والزمالك، كانت فقط مداعبة بيني وبين سمير عثمان".
وأضاف: "لم أكن متوقعًا أن الأمر سيصير الأكثر تداولًا في مصر اليوم وكانت مجرد مداعبة، لكن نسيت نفسي، وظننت أنني خارج الهواء".