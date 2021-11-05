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"الفراج" عن اتهاماته للأهلي المصري: نسيت نفسي

منذ ساعتين
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"الفراج" عن اتهاماته للأهلي المصري: نسيت نفسي

ماجد محمد (صدى):
أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج غضب جماهير الأهلي المصري بعد اتهاماته للأخير بالفوز بفضل التحكيم.

وجاء ذلك بعد استضافة "الفراج" للحكم المصري سمير عثمان ببرنامج "أكشن مع وليد" وقال أن اللقاء بين الأهلي والزمالك سيديره حكام مصريين، ليرد عليه الفراج: "إذًا سينتصر الأهلي".

وتسبب هذا التصريح في موجة غضب كبيرة من جماهير الأهلي ضد "الفراج" على تويتر وطالبوه بالاعتذار ليتراجع الأخير عن تصريحه.

وكتب "الفراج" عبر حسابه على "تويتر": "كل التقدير للأهلي المصري والزمالك، كانت فقط مداعبة بيني وبين سمير عثمان".

وأضاف: "لم أكن متوقعًا أن الأمر سيصير الأكثر تداولًا في مصر اليوم وكانت مجرد مداعبة، لكن نسيت نفسي، وظننت أنني خارج الهواء".

 

تويتر
الأهلي المصري
وليد الفراج
الزمالك
لقاء الأهلي والزمالك
التحكيم المصري
جماهير الأهلي المصري

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10501
منذ 51 دقيقة
ليش تتراجع انت قلت الحقيقة و الصدق الاهلي يفوز بالحكام و دي حقيقة ليش يزعلون الاهلاوية

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
بعض الدول تدرك أن فطنة افطنت بتولي افطنك بفطنه لن تتحمل فطنة نية فطم بنية والأيام دول بفطنه أمس كأن ومكائن يوم وايمان بيوم...
برق امصحا
نعم صحيح هذه صورتنا عندهم منذ القدم وحتى عند شعرائهم كما يقول نزار تمرغ يا أمير النفط فوق وحول لذاتك كممسحة تمرغ في ضلالاتك......
احمد
مختل... مثل مقطع الذي يصلي ونصفه غاطس بالبحر..
احمد
نصيحه... للرجال والنساء هناك دراسات غربيه اثبتت ان الاجهزه في المراكز اكبر ناقل للامراض... الحل جهاز بالبيت.. ومدربين اليوتيوب
العالمي
كلام في الصميم المعانده والمكابره واضف عليها المصالح الشخصيه لا احد ينضر للكيان الا على انه مصدر رزق

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