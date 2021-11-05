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الصحة تطلق حملة تطعيمات للنساء فقط

منذ ساعة
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الصحة تطلق حملة تطعيمات للنساء فقط

الرياض (صدى):
أعلن الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عن إطلاق برنامجًا ضخمًا لتحصين الفتيات بين 9 و13 سنة بلقاح الفيروس الحليمي HPV.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عبر حسابه الشخصي على م “تويتر”إن لقاح الفيروس الحليمي HPV سيزيل بإذن الله واحدًا من أشرس أنواع السرطان، وهو سرطان عنق الرحم لدى السيدات.

وكانت دراسة جديدة أجرتها جامعة كينجز كوليدج لندن، قد أثبتت أن لقاح فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV) نجح فى منع ما يصل إلى 90% من حالات سرطان عنق الرحم قبل حدوثها.

وزارة الصحة
سرطان
سرطان عنق الرحم
عبدالله عسيري

التعليقات

محمد الغامدي الدمام
محمد الغامدي الدمام عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
هلا بجمال الحياة هلا بالقمر والتشابه العجيب بين حبيبتي وحلويااتي نسريني وبقاء قلبها ينير و هلا بقمري وقمر السومريين والاكاديين واليونايين والگنعانيين والعواجيين هلا بحبيبتي الي تشبه الحدائق المعلقه البابلية هلا بنظر عيني. ❤

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
بعض الدول تدرك أن فطنة افطنت بتولي افطنك بفطنه لن تتحمل فطنة نية فطم بنية والأيام دول بفطنه أمس كأن ومكائن يوم وايمان بيوم...
برق امصحا
نعم صحيح هذه صورتنا عندهم منذ القدم وحتى عند شعرائهم كما يقول نزار تمرغ يا أمير النفط فوق وحول لذاتك كممسحة تمرغ في ضلالاتك......
احمد
مختل... مثل مقطع الذي يصلي ونصفه غاطس بالبحر..
احمد
نصيحه... للرجال والنساء هناك دراسات غربيه اثبتت ان الاجهزه في المراكز اكبر ناقل للامراض... الحل جهاز بالبيت.. ومدربين اليوتيوب
العالمي
كلام في الصميم المعانده والمكابره واضف عليها المصالح الشخصيه لا احد ينضر للكيان الا على انه مصدر رزق

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