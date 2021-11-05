بالفيديو.. بلوغر تبرر سبب طلبها من العنود اليوسف خلع النقاب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت البلوغر منى الفرم عن سبب طلبها من خبيرة التجميل العنود اليوسف خلع النقاب، وذلك هلال لقائهما في حفل رهف القحطاني بمناسبة توثيق حسابها على سناب شات.
ونشرت "الفرم" مقطع فيديو لها وتحدثت فيه عن السبب قائلة: "هذه المرة الأولى التي التقيت فيها العنود وطلبت منها خلع نقابها كونها امرأة جميلة، وقد عبرت لها عن مشاعرها تلك".
وأشارت البلوغر أن "العنود" قالت لها أن النقاب غيّر من شكلها ويجعلها تبدو أكبر سنا، مؤكدة أنها ليست مع أو ضد النقاب ولا مع أو ضد الحجاب.
وأوضحت أيضًا أن تصريحاتها حرية شخصية وأنها طلبت منها أن ترتدي "الكمامة" كحل أفضل من النقاب أو الحجاب.
ويأتي ذلك بعدما أثارت "الفرم" غضب المتابعين بعد طلبها من "العنود" خلع النقاب قائلة: "حبيبتي العنود شيلي النقاب ذا، كنك عجوز عندك خمسين سنة، شوفي شكلك مو كذا، البسي كمام، اتحجبي، عالأقل يطلعك أحلى من ذا النقاب".