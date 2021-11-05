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بالفيديو.. بلوغر تبرر سبب طلبها من العنود اليوسف خلع النقاب

منذ ساعتين
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بالفيديو.. بلوغر تبرر سبب طلبها من العنود اليوسف خلع النقاب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت البلوغر منى الفرم عن سبب طلبها من خبيرة التجميل العنود اليوسف خلع النقاب، وذلك هلال لقائهما في حفل رهف القحطاني بمناسبة توثيق حسابها على سناب شات.

ونشرت "الفرم" مقطع فيديو لها وتحدثت فيه عن السبب قائلة: "هذه المرة الأولى التي التقيت فيها العنود وطلبت منها خلع نقابها كونها امرأة جميلة، وقد عبرت لها عن مشاعرها تلك".

وأشارت البلوغر أن "العنود" قالت لها أن النقاب غيّر من شكلها ويجعلها تبدو أكبر سنا، مؤكدة أنها ليست مع أو ضد النقاب ولا مع أو ضد الحجاب.

وأوضحت أيضًا أن تصريحاتها حرية شخصية وأنها طلبت منها أن ترتدي "الكمامة" كحل أفضل من النقاب أو الحجاب.

ويأتي ذلك بعدما أثارت "الفرم" غضب المتابعين بعد طلبها من "العنود" خلع النقاب قائلة: "حبيبتي العنود شيلي النقاب ذا، كنك عجوز عندك خمسين سنة، شوفي شكلك مو كذا، البسي كمام، اتحجبي، عالأقل يطلعك أحلى من ذا النقاب".

الحجاب
سناب شات
خبيرة التجميل
​العنود اليوسف
خلع النقاب
منى الفرم
البلوغر

التعليقات

ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 339
منذ ساعة
سبحان الله للحين صار النقاب يطلع الوحده وهي كبيره !!!!
ماكان موضه عند الرحيم في السابق صار للحين الكمام يطلعها صغيره او مع مشروع تفسيد حتى تتخلا تماما عن حجابها وش لي بعد الكمام هو اخراج الوجه ماقول غير حسب الله ونعم الوكيل عليك وعلى من هم بشاكلتك

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
بعض الدول تدرك أن فطنة افطنت بتولي افطنك بفطنه لن تتحمل فطنة نية فطم بنية والأيام دول بفطنه أمس كأن ومكائن يوم وايمان بيوم...
برق امصحا
نعم صحيح هذه صورتنا عندهم منذ القدم وحتى عند شعرائهم كما يقول نزار تمرغ يا أمير النفط فوق وحول لذاتك كممسحة تمرغ في ضلالاتك......
احمد
مختل... مثل مقطع الذي يصلي ونصفه غاطس بالبحر..
احمد
نصيحه... للرجال والنساء هناك دراسات غربيه اثبتت ان الاجهزه في المراكز اكبر ناقل للامراض... الحل جهاز بالبيت.. ومدربين اليوتيوب
العالمي
كلام في الصميم المعانده والمكابره واضف عليها المصالح الشخصيه لا احد ينضر للكيان الا على انه مصدر رزق

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