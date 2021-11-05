لجنة الاحتراف: تسجيل «نقاز الأهلي» صحيح وفقاً لـ«تي إم إس»

ماجد محمد (صدى):
أكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم على أنها واثقة من إجراءات تسجيل لاعب الأهلي التونسي حمدي النقاز كلاعب حر، وذلك وفقاً لنظام «تي إم إس»، المعروف بشهادة الانتقال الدولية.
وذكرت مصادر أن اتحاد الكرة السعودي كان يعمل على نشر توضيحات في الأيام الماضية بشأن عملية انتقال النقاز لكنه تراجع بعد احتجاج نادي الهلال باعتبار أن القضية أصحبت منظورة ولا يصح التحدث عنها قانونياً، وفقًا للشرق الأوسط.
وأضافت المصادر أن أي نادٍ يطلب تسجيل لاعب خارج فترة التسجيل فإن لجنة الاحتراف تعمل على النظر على تحركات انتقالات اللاعب في شهادته الدولية وجوازه الرياضي.
وأشارت إلى أنه لا يمكنها إطلاقاً أن تقيده في كشوفات نادٍ آخر ما لم يكن حُراً خارج فترة التسجيل، حيث تتم مراجعة ذلك في قسم مطابقة الانتقال في أي اتحاد وطني تصادق على الانتقال.
ويذكر أن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تدرس احتجاج نادي الهلال على مشاركة حمدي النقاز مع فريقه الأهلي في مباراة الفريقين الأخيرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
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