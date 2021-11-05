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لجنة الاحتراف: تسجيل «نقاز الأهلي» صحيح وفقاً لـ«تي إم إس»

منذ 50 دقيقة
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لجنة الاحتراف: تسجيل «نقاز الأهلي» صحيح وفقاً لـ«تي إم إس»

ماجد محمد (صدى):
أكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم على أنها واثقة من إجراءات تسجيل لاعب الأهلي التونسي حمدي النقاز كلاعب حر، وذلك وفقاً لنظام «تي إم إس»، المعروف بشهادة الانتقال الدولية.

وذكرت مصادر أن اتحاد الكرة السعودي كان يعمل على نشر توضيحات في الأيام الماضية بشأن عملية انتقال النقاز لكنه تراجع بعد احتجاج نادي الهلال باعتبار أن القضية أصحبت منظورة ولا يصح التحدث عنها قانونياً، وفقًا للشرق الأوسط.

وأضافت المصادر أن أي نادٍ يطلب تسجيل لاعب خارج فترة التسجيل فإن لجنة الاحتراف تعمل على النظر على تحركات انتقالات اللاعب في شهادته الدولية وجوازه الرياضي.

وأشارت إلى أنه لا يمكنها إطلاقاً أن تقيده في كشوفات نادٍ آخر ما لم يكن حُراً خارج فترة التسجيل، حيث تتم مراجعة ذلك في قسم مطابقة الانتقال في أي اتحاد وطني تصادق على الانتقال.

ويذكر أن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تدرس احتجاج نادي الهلال على مشاركة حمدي النقاز مع فريقه الأهلي في مباراة الفريقين الأخيرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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الاتحاد السعودي
لجنة الاحتراف
حمدي النقاز
تي إم سي

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3972
منذ 40 دقيقة
قلتها من اول مرة للفريق الاول اللي اشتكى وقلتها للفريق اللي بعده السنفوري اوراقكم بلوها واشربوا مويتها

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أحدث التعليقات

ابوحسن
الان يمدح في ضمك لانه في المركز الاول ويوم كان الفتح في المركز الأول قال هطه اهانه للفرق الاخرى
د محمد ماجد بخش
بل غيتس ممارس متمرس عبث بمواصفات شركاته
ابوبدر
هم الخسرانين على اساس ان فريقك ليفربول والا ريال مدريد حسستونا يا انديتنا ان عدم اعطاء الناس حقوقها وكل شوي تطيرون لاعبين ومدربين وتفضحون...
د محمد ماجد بخش
الصبر جميل
عباس قاروره
سواء بواسطه او بدون اي لاعب يخدم النادي ويمثل الفريق يستاهل يكون اساسي في الفريق في كل مباراه سواء قريب او بعيد..

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