بالصور.. سمر المقرن ترتدي النقاب: "فتى أحلامي بدوي"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ظهرت الكاتبة ومقدمة البرامج سمر المقرن، وفي صور نشرتها عبر حسابها على " إنستجرام " وهي ترتدي البرقع " النقاب ".
وعلقت المقرن على الصور قائلة : أنا مراهقة، كان فتى أحلامي بدوي بالبر يرعى إبل وغنم وما تحقق الحلم. بس كثير من متابعيني كانوا دائما يتمنون يشوفوني بالبرقع.
وأضافت المقرن : كنت مترددة بس اليوم ظهرت فيه ورجعت لي ذاكرتي ل "البدوي" اللي كنت اتخيله.
ووجهت سمر المقرن سؤال للبنات، قائلة: بذمتكم من كان عندها نفس الحلم؟ مدري ليه اتخيل انه حلمي لحالي.
واختتم حديثها قائلة " كيف البرقع علي؟ حلو ولا أتوب عنه وعن أحلامي ".