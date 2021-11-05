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بالصور.. سمر المقرن ترتدي النقاب: "فتى أحلامي بدوي"

منذ ساعة
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بالصور.. سمر المقرن ترتدي النقاب: "فتى أحلامي بدوي"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ظهرت الكاتبة ومقدمة البرامج سمر المقرن، وفي صور نشرتها عبر حسابها على " إنستجرام " وهي ترتدي البرقع " النقاب ".

وعلقت المقرن على الصور قائلة : أنا مراهقة، كان فتى أحلامي بدوي بالبر يرعى إبل وغنم وما تحقق الحلم. بس كثير من متابعيني كانوا دائما يتمنون يشوفوني بالبرقع.

وأضافت المقرن : كنت مترددة بس اليوم ظهرت فيه ورجعت لي ذاكرتي ل "البدوي" اللي كنت اتخيله.

ووجهت سمر المقرن سؤال للبنات، قائلة: بذمتكم من كان عندها نفس الحلم؟ مدري ليه اتخيل انه حلمي لحالي.

واختتم حديثها قائلة " كيف البرقع علي؟ حلو ولا أتوب عنه وعن أحلامي ".

سمر المقرن
البرقع
المقرن
نقاب
بدوي

التعليقات

فهد بن فايز الشهري
فهد بن فايز الشهري عدد التعليقات : 247
منذ 32 دقيقة
بالبرقع ولا كاشفة ماحد درى عنك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18673
منذ 27 دقيقة
الصبر جميل

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أحدث التعليقات

ابوحسن
الان يمدح في ضمك لانه في المركز الاول ويوم كان الفتح في المركز الأول قال هطه اهانه للفرق الاخرى
د محمد ماجد بخش
بل غيتس ممارس متمرس عبث بمواصفات شركاته
ابوبدر
هم الخسرانين على اساس ان فريقك ليفربول والا ريال مدريد حسستونا يا انديتنا ان عدم اعطاء الناس حقوقها وكل شوي تطيرون لاعبين ومدربين وتفضحون...
د محمد ماجد بخش
الصبر جميل
عباس قاروره
سواء بواسطه او بدون اي لاعب يخدم النادي ويمثل الفريق يستاهل يكون اساسي في الفريق في كل مباراه سواء قريب او بعيد..

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