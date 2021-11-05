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بالفيديو.. لواء سابق يروي قصة "أم" استغلت ابنتها في استدراج الشباب

منذ ساعتين
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بالفيديو.. لواء سابق يروي قصة "أم" استغلت ابنتها في استدراج الشباب

خالد الظفيري (صدى):
روى اللواء حمد السريع، مدير مباحث "الأحمدي" الأسبق"، قضية لـ "أم" استعلت ابنتها القاصر لاستدارج الشباب وتسجيل قضايا خطف بحقهم.

وقال "الشريع" في حديثه: "بنت أسرتها متفككة وكانت الأم تبغى تودي ابنتها سهرات ورأت انها تستغل ابنتها في خطة شيطانية فتجعل ابنتها تتعرف على شباب وتواعده ويطلع ويا الشاب".

وأضاف: "وهذه صارت جريمة خطف بالقانون وبعد ما تطلع وياه وتمارس الجنس معاه وترجع بالبيت الأم تروح تسجل عليه قضية خطف قاصر وقضية الخطف واقعة ولكن ما جعلنا نتأكد من الحالة الثانية إنها أصبحت تتكرر وأثبتنا إنها ادعاءات من الأم والبنت في قضايا الخطف"، بحسب برنامج "ع السيف".

اختطاف
استدراج الشباب
المواعدة
اللواء حمد السريع
قضايا الخطف

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 720
منذ ساعة
كلام جيد...
وهذا ما جاء ببالي عند قراءة خبر التحرش بقاص ام ١٤ عام...
وهذا يحدث خاصه من الاجانب..
ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3147
منذ ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

حسبنا الله ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

ابوحسن
الان يمدح في ضمك لانه في المركز الاول ويوم كان الفتح في المركز الأول قال هطه اهانه للفرق الاخرى
د محمد ماجد بخش
بل غيتس ممارس متمرس عبث بمواصفات شركاته
ابوبدر
هم الخسرانين على اساس ان فريقك ليفربول والا ريال مدريد حسستونا يا انديتنا ان عدم اعطاء الناس حقوقها وكل شوي تطيرون لاعبين ومدربين وتفضحون...
د محمد ماجد بخش
الصبر جميل
عباس قاروره
سواء بواسطه او بدون اي لاعب يخدم النادي ويمثل الفريق يستاهل يكون اساسي في الفريق في كل مباراه سواء قريب او بعيد..

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