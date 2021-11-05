بالفيديو.. لواء سابق يروي قصة "أم" استغلت ابنتها في استدراج الشباب

خالد الظفيري (صدى):
روى اللواء حمد السريع، مدير مباحث "الأحمدي" الأسبق"، قضية لـ "أم" استعلت ابنتها القاصر لاستدارج الشباب وتسجيل قضايا خطف بحقهم.
وقال "الشريع" في حديثه: "بنت أسرتها متفككة وكانت الأم تبغى تودي ابنتها سهرات ورأت انها تستغل ابنتها في خطة شيطانية فتجعل ابنتها تتعرف على شباب وتواعده ويطلع ويا الشاب".
وأضاف: "وهذه صارت جريمة خطف بالقانون وبعد ما تطلع وياه وتمارس الجنس معاه وترجع بالبيت الأم تروح تسجل عليه قضية خطف قاصر وقضية الخطف واقعة ولكن ما جعلنا نتأكد من الحالة الثانية إنها أصبحت تتكرر وأثبتنا إنها ادعاءات من الأم والبنت في قضايا الخطف"، بحسب برنامج "ع السيف".