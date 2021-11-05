غادة والي: المملكة تلعب دورًا كبيرًا في مكافحة المخدرات

القاهرة (صدى):
أثنت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية في مكافحة الجريمة والمخدرات.
وأكدت "والي" في حديثها أن المملكة تلعب دورًا كبيرًا في مكافحة المخدرات، مشيرة للتعاون بين مكتب الأمم المتحدة والحكومة السعودية في هذا الإطار، بحسب موقع "العربية".
وأضافت: "استعرضنا أنواع المخدرات المختلفة التي تم ضبطها عبر المنافذ الحدودية المختلفة في السعودية وزرنا أيضاً مقر حرس الحدود".
وألفتت غادة والي النظر إلى المجهود الكبير المبذول من قبل المملكة وقوات حرس الحدود لضبط كل التجارة غير الشرعية.