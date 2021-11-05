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غادة والي: المملكة تلعب دورًا كبيرًا في مكافحة المخدرات

منذ ساعة
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غادة والي: المملكة تلعب دورًا كبيرًا في مكافحة المخدرات

القاهرة (صدى):
أثنت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية في مكافحة الجريمة والمخدرات.

وأكدت "والي" في حديثها أن المملكة تلعب دورًا كبيرًا في مكافحة المخدرات، مشيرة للتعاون بين مكتب الأمم المتحدة والحكومة السعودية في هذا الإطار، بحسب موقع "العربية".

وأضافت: "استعرضنا أنواع المخدرات المختلفة التي تم ضبطها عبر المنافذ الحدودية المختلفة في السعودية وزرنا أيضاً مقر حرس الحدود".

وألفتت غادة والي النظر إلى المجهود الكبير المبذول من قبل المملكة وقوات حرس الحدود لضبط كل التجارة غير الشرعية.

 

حرس الحدود
المخدرات
الأمم المتحدة
الجريمة
تجار المخدرات
المنافذ
غادة والي
التجارة غير الشرعية

التعليقات

روميو
روميو عدد التعليقات : 1
منذ 4 دقائق
فهد الشقيران والمطاوعة الديربي اليومي وعبد الله العتيبي ومشاري الذايدي كلهم ليبراليين حالقين شنباتهم حتى افلام الكرتون يضربون مثل اذا حج البقر على قرونه واذا تصالحوا المطاوعة مع الليبراليين

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أحدث التعليقات

روميو
فهد الشقيران والمطاوعة الديربي اليومي وعبد الله العتيبي ومشاري الذايدي كلهم ليبراليين حالقين شنباتهم حتى افلام الكرتون يضربون مثل اذا حج البقر على قرونه...
ع. س. ع
بالمختصر،،، الآسيوية صعبة قوية على البقراوية
ع. س. ع
هههههه الا والله،،، الآسيوية صعبة قوية وسمعني صياحك لأنة طرب
زعيم اااسيا
بتوفيق للشباب اتمناها وتوقعها خماسية ونتبهوا من حسينو وعندي احساس بصسوي مشكله
ابونبيل
الله يهديك يا البليهي وش سويت فيهم باقي آسيا مدري وش عاد بيصير بعد الحصول على البطولة

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