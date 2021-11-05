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وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

منذ يوم
9988
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وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

فاطمة المالكي (صدى):
طرح برنامج مستشفى قوى الأمن، وظائف صحية وإدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في الرياض.

وجاءت الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد طبيب أسنان:

شهادة الدبلوم في تخصص طب الأسنان.

– أخصائي أول موارد بشرية:

شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أشعة:

شهادة البكالوريوس في تخصص الطب الإشعاعي.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من اليوم المعة، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول عبر موقع التوظيف.

الرياض
وظائف شاغرة
موارد بشرية
مستشفى قوى الأمن
طبيب أسنان
أشعة

التعليقات

احمد ابراهيم السلامي
احمد ابراهيم السلامي عدد التعليقات : 1
منذ 14 دقيقة
حارس امن

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احمد ابراهيم السلامي
حارس امن
أسير بلا قيود
لو تفتح عمل الشيطان تراك منت ناقص
صخر
لو تفتح عمل الشيطان تراك منت ناقص
صخر
سطورة الكرة النصراوية
ابو محمد
لأن الأذناب ارتفعت ..اللهم عجل واهلك من بهلاكه حفظ لاعراض المسلمين..

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