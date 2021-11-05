وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

فاطمة المالكي (صدى):
طرح برنامج مستشفى قوى الأمن، وظائف صحية وإدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في الرياض.
وجاءت الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد طبيب أسنان:
شهادة الدبلوم في تخصص طب الأسنان.
– أخصائي أول موارد بشرية:
شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أشعة:
شهادة البكالوريوس في تخصص الطب الإشعاعي.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من اليوم المعة، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول عبر موقع التوظيف.