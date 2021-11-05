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أنمار الحائلي : لم نحصل على الرخصة الآسيوية بسبب أننا استوفينا الشروط
منذ 14 ساعة
942
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التعليقات
ابوبدر
عدد التعليقات : 3972
منذ 30 دقيقة
هم الخسرانين على اساس ان فريقك ليفربول والا ريال مدريد حسستونا يا انديتنا ان عدم اعطاء الناس حقوقها وكل شوي تطيرون لاعبين ومدربين وتفضحون ام السعودية في الفيفا ومحكمة الكأس وكل شوي قضايا انهم متجنين عليكم 🤪
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أحدث التعليقات
ابوحسن
الان يمدح في ضمك لانه في المركز الاول ويوم كان الفتح في المركز الأول قال هطه اهانه للفرق الاخرى
د محمد ماجد بخش
بل غيتس ممارس متمرس عبث بمواصفات شركاته
ابوبدر
هم الخسرانين على اساس ان فريقك ليفربول والا ريال مدريد حسستونا يا انديتنا ان عدم اعطاء الناس حقوقها وكل شوي تطيرون لاعبين ومدربين وتفضحون...
د محمد ماجد بخش
الصبر جميل
عباس قاروره
سواء بواسطه او بدون اي لاعب يخدم النادي ويمثل الفريق يستاهل يكون اساسي في الفريق في كل مباراه سواء قريب او بعيد..
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