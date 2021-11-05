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"الصافي" يفتتح مشروع تحسين وتطوير قسم التغذية بمستشفى الملك خالد

منذ 15 ساعة
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"الصافي" يفتتح مشروع تحسين وتطوير قسم التغذية بمستشفى الملك خالد

فاطمة المالكي (صدى):
أفتتح مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي مشروع تحسين وتطوير قسم التغذية بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن وتم خلال الافتتاح الاطلاع على آلية العمل بالقسم وذلك بهدف تقديم أفضل معايير الإعاشة للمرضى المنومين والمرافقين بجودة ومأمونية ،

وذلك من ضمن مشاريع تطوير الخدمات الصحية ويهدف التطوير إلى رفع القدرة الاستيعابية وتجهيزه بأحدث الأجهزة التي تتوفر فيها أفضل معايير ومواصفات الجودة ،

وكذلك رفع قدرة التخزين للمواد الغذائية وتطبيق نظام (الهاسب ) الخاص بجودة تحضير الوجبات الغذائية ويأتي التحسين ضمن مراحل التطوير التي بدأ بها المستشفى خلال الفترة الماضية بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية لخدمة المرضى.

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7718
منذ 37 دقيقة
الله يعز الدولة أحسن شيء فيها هو تقديم العلاج مجاناً للمرضى هذا أمر عظيم ومشرف لنا انا قد مرضت ورأيت العلاج وعرفت قيمة زيارة المرضى وحتى الأدوية التي تقدم لهم الحمدلله بفضل الله ثم جهود وزارة الصحة الرائعة.

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أحدث التعليقات

4everx2
مغروره الي تتكلم ذي تقول مجتمع ذكوري حسبي الله ونعم الوكيل فيها بيوم هالجمعة كم هي حقيره ومغروره يعني كان المرأة ملاك م تخطي...
4everx2
يحظ زوجها حمود اعتقد انه اسعد انسان حالياً واو رزق بزوجه جميله واو🥺💔😖 اللهم إني أسألك حسن الخاتمه
4everx2
قد يكون والله اعلم حاقد عليهم بسبب جرائم الحكومه عندهم تجاه المسلمين الاغور ألي يقتلون بشكل يومي بسبب عداء الصين تجاه المسلمين وحتى الهند...
4everx2
لازم يغيرون مكانهم
4everx2
الله يعز الدولة أحسن شيء فيها هو تقديم العلاج مجاناً للمرضى هذا أمر عظيم ومشرف لنا انا قد مرضت ورأيت العلاج وعرفت قيمة زيارة...

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