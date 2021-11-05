"الصافي" يفتتح مشروع تحسين وتطوير قسم التغذية بمستشفى الملك خالد

فاطمة المالكي (صدى):
أفتتح مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي مشروع تحسين وتطوير قسم التغذية بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن وتم خلال الافتتاح الاطلاع على آلية العمل بالقسم وذلك بهدف تقديم أفضل معايير الإعاشة للمرضى المنومين والمرافقين بجودة ومأمونية ،
وذلك من ضمن مشاريع تطوير الخدمات الصحية ويهدف التطوير إلى رفع القدرة الاستيعابية وتجهيزه بأحدث الأجهزة التي تتوفر فيها أفضل معايير ومواصفات الجودة ،
وكذلك رفع قدرة التخزين للمواد الغذائية وتطبيق نظام (الهاسب ) الخاص بجودة تحضير الوجبات الغذائية ويأتي التحسين ضمن مراحل التطوير التي بدأ بها المستشفى خلال الفترة الماضية بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية لخدمة المرضى.