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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

منذ ساعة
1355
1
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من وسط وجنوب سواحل البحر الأحمر وأجزاء من الخليج العربي، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

المملكة
حالة الطقس
الضباب
السحب الرعدية
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

روميو
روميو عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
أتمنى بناء مطارات في جميع المحافظات والمدن الصغيره وبناء ملاعب وتأسيس جامعات مرموقة وتحسين جودة الطرق وبناء ناطحات سحاب وبناء شبكة الجيل الخامس من الإنترنت وليس فقط مدينة الرياض

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
يكفي انهم مستعمرين لسنوات طويلة انستهم حتى اصولهم وعنجهية كذابة ... ونحن ولله الحمد اصولنا ثابتة وعشنا بظروفنا وكرامتنا الى ان اصبحنا على مانحن...
**""'سهم'""**😊
يكفي انهم مستعمرين لسنوات طويلة انستهم حتى اصولهم وعنجهية كذابة ... ونحن ولله الحمد اصولنا ثابتة وعشنا بظروفنا وكرامتنا الى ان اصبحنا على مانحن...
إبراهيم محمد عسيري ابو طارق
هذا الطريق ضحاياه تكاد تكون شهريه هذا الطريق ضحاياه اشبه بضحايا الحروب اين من ينصف أهالي هذا المركز طريق رئيسي بطول ٤٥ كيلو يؤدي...
أبو عبد الرحمن ✍️
نتمنى تطبيق هذا ياوزارة التجارة والمتابعة خاصة وكالات السيارات وخاصة حديثة الموديل والسيارات الجديدة التي تم إستيرادها عبر وكلاء السيارات في السعودية ( الصينية)
روميو
أتمنى بناء مطارات في جميع المحافظات والمدن الصغيره وبناء ملاعب وتأسيس جامعات مرموقة وتحسين جودة الطرق وبناء ناطحات سحاب وبناء شبكة الجيل الخامس من...

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