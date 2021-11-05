بالفيديو.. الجماز: على النصراويين الاعتراف أن الحلم الآسيوي طار

نواف السالم (صدى):
أكد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، أن فريق النصر في وضع صعب جدًا؛ حيث لم يستطع مواجهة تداعيات الخروج الآسيوي للمرة الثانية على التوالي.
وقال عبدالرحمن الجماز، أننا أمام حقيقة يجب على كل النصراويين أن يعترفوا بها وهي أن "مشروع ناديهم انهدم، وبأن الحلم الآسيوي طار"، لافتًا إلى أن مواجهة الشباب بالنسبة للنصراويين مهمة جدًا فهي تخفف الضغط الموجود عليه.
وأشار الجماز إلى أن الفوز على الشباب يعطي النصر دفعة في لملمة جراح الخروج الآسيوي الذي شاهدنا آثاره الممتدة فيما حدث بين اللاعبين تاليسكا وعبدالفتاح عسيري، بحسب تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة "24 الرياضية".