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بالفيديو.. الجماز: على النصراويين الاعتراف أن الحلم الآسيوي طار

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. الجماز: على النصراويين الاعتراف أن الحلم الآسيوي طار

نواف السالم (صدى):
‏أكد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، أن فريق النصر في وضع صعب جدًا؛ حيث لم يستطع مواجهة تداعيات الخروج الآسيوي للمرة الثانية على التوالي.

وقال عبدالرحمن الجماز، أننا أمام حقيقة يجب على كل النصراويين أن يعترفوا بها وهي أن "مشروع ناديهم انهدم، وبأن الحلم الآسيوي طار"، لافتًا إلى أن مواجهة الشباب بالنسبة للنصراويين مهمة جدًا فهي تخفف الضغط الموجود عليه.

وأشار الجماز إلى أن الفوز على الشباب يعطي النصر دفعة في لملمة جراح الخروج الآسيوي الذي شاهدنا آثاره الممتدة فيما حدث بين اللاعبين تاليسكا وعبدالفتاح عسيري، بحسب تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة "24 الرياضية".

 

النصر
النصراويين
الساحة الرياضية
عبدالرحمن الجماز
الحلم الآسيوي

التعليقات

ابو عمير
ابو عمير عدد التعليقات : 44
منذ ساعة
الهلال جلس ٢٠ سنه وهو كل سنه يخرج منها صفرا الى ان اطلق عليه كداد اسياء ولا تكلمتوا عليه بهذا الشكل
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2200
منذ 30 دقيقة
٢٠سنه يفحط فالملعب وحقق اسيا
ونصراوية لهم
٢٠سنه يفحطون فالمدرجات يساندون الانديه ضد الهلال
وعند نزولهم للملعب بقيمة مليار جلدهم الهلال ورجعهم للمدرجات لاستكمال هوايتهم ومواصلة تشجيع الفرق الاخرى ضد الهلال
الحقيقه مولمه ياصاحبي
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2907
منذ 7 دقائق
بالمختصر،،، الآسيوية صعبة قوية على البقراوية

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أحدث التعليقات

روميو
فهد الشقيران والمطاوعة الديربي اليومي وعبد الله العتيبي ومشاري الذايدي كلهم ليبراليين حالقين شنباتهم حتى افلام الكرتون يضربون مثل اذا حج البقر على قرونه...
ع. س. ع
بالمختصر،،، الآسيوية صعبة قوية على البقراوية
ع. س. ع
هههههه الا والله،،، الآسيوية صعبة قوية وسمعني صياحك لأنة طرب
زعيم اااسيا
بتوفيق للشباب اتمناها وتوقعها خماسية ونتبهوا من حسينو وعندي احساس بصسوي مشكله
ابونبيل
الله يهديك يا البليهي وش سويت فيهم باقي آسيا مدري وش عاد بيصير بعد الحصول على البطولة

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