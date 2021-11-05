"البكيري": جلد أنمار الحائلي طلّع وكيل سعود عبدالحميد بسرعة (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
سخر الإعلامي الرياضي محمد البكيري، اليوم الجمعة، من خروج وكيل اللاعب سعود عبدالحميد للتعليق بعد تصريحات رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي بشأن عدم التجديد للاعب.
وقال محمد البكيري ساخرًا:"أبشركم جلد أنمار طلع الوكيل بأقصى سرعة. يالحبيب الاتحاد فوق الجميع بغيت أو ما بغيت أنت وموكلك".
وصرح فهد باقديم، وكيل أعمال اللاعب سعود عبدالحميد، لبرنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC Action" : "لا نقلل من نادي الاتحاد.. يوجد تواصل مع "النائب والمدير التنفيذي" والأمور شبه منتهية.. سعود لم يوقع مع أي نادٍ لكننا ننتظر بعض الأمور القانونية".
وكان رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، قد أكد أن الإدارة لن تجدد مع لاعب الفريق سعود عبدالحميد؛ حيث قال: "وكيل أعمال الظهير سعود عبدالحميد ما يرد علينا أبدًا بشأن تجديد عقد اللاعب" مشددًا على أن من لا يحترم الاتحاد ولا يبغى الاتحاد لا مكان له في النادي.
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