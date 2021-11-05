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محامي يوضح متى يكون على الزوج مسؤولية قانونية عن حادث مروري ارتكبته زوجته (فيديو)

منذ 4 ساعات
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محامي يوضح متى يكون على الزوج مسؤولية قانونية عن حادث مروري ارتكبته زوجته (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
قال المحامي "فايز العنزي" إن المادة 15 من نظام حماية الطفل ينص على أن الأب يعد مسؤولا عن رعايته والحفاظ عليه، لذا يصبح الزوج مسؤولا أمام القانون إذا وقع حادث مروري لأطفاله وكانت زوجته تقود بتهور أو وقع الحادث جراء خطأها في القيادة.

وأضاف أن من حق المرأة قيادة السيارات ولا يتم منعها إلا في حالة واحدة، وهو أنه إذا كان الزوج يقوم بشؤونها ويوفر كافة احتياجاتها ، وكانت قيادتها للسيارة أضرت به وبأولاده، بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "يا هلا " المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأضاف أنه يمكن للزوج منع زوجته من القيادة إذا تسببت في أضرار لها أو لأولادها مثل حادث مروري.

 

 

قيادة
حادث مروري
الزوجة
الزوج
قيادة المرأة

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67033
منذ 4 ساعات
كنهم ندمانين أنهم سمحو لهن يسوقو 😂😂😂😂
جننونا الحريم بسياقتهن 🤣🤣🤣🤣🤣
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67033
منذ ساعة
انا انصح البنات في الوقت الحالي سوقو كرسيدات وسيارات قديمه
الين مايفرجها الله وتتعلمون فن القياده
بعدين خذو جديد
البنات الان اغلبهم غير مؤهلات ومو مستعدات للقياده بشكل حقيقي
يبي لنا كم سنه بعد الين متيتاقلمون

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه
ابو عمار
طيب مبروك السواقه
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
حسبي الله عليه
ابو عمار
حسبي الله عليه

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