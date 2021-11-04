سفير المملكة لدى السودان يتناول حلول الأزمة مع البرهان

الخرطوم (صدى):
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، بالقائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان.
وتناول سفير المملكة مع عبدالفتاح البرهان، الوضع الحالي في السودان وسبل الخروج بحل للأزمة، مؤكدًا موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه ووحدته.
ومن جانبه، أكد البرهان في لقائه مع السفير علي بن حسن جعفر التزامه بمسار التحول الديمقراطي.
وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة عبد الله حمدوك، وهم حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم.