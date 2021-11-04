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صالح النعيمة ايام زمان
منذ 6 ساعات
1307
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137724
منذ ساعة
الله يرحم ايامك يا ابو صلوح .. كنت طود شامخ لناديك وللمنتخب ، والله ماقصرت ..
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أحدث التعليقات
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
انا انصح البنات في الوقت الحالي سوقو كرسيدات وسيارات قديمه الين مايفرجها الله وتتعلمون فن القياده بعدين خذو جديد البنات الان اغلبهم غير مؤهلات...
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
بوووووووووووووووم
يالي حاشر نفسك بالنصر ترى حمدلله عمك يالطاقيه جلدكم لين قلتو امين رايح جاي وربي افتخر حاس ماخذا بطولات العالم كلها كل ماتذكر اروح...
د محمد ماجد بخش
هذا من فضل ربي
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