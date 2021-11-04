طالب يذبح زميله في طريق عام

القاهرة (صدى):
أقدم طالب مصري على ذبح زميله في الطريق العام دفاعا عن طفل صغير كان القتيل يعتدي عليه بالضرب.
تفصيلا، نشبت مشادة كلامية بين القتيل وطالب زميل له خلال تواجدهما بأحد الشوارع لتلقي الدروس الخصوصية بأحد المراكز، وتطور الأمر إلى مشاجرة قام الأخير على إثرها بالتعدي على المتوفـى بقطعة زجاج فأصابه بجرح قطعي في الرقبة، أودى بحياته على الفور.
وضبطت الشرطة المتهم، الذي اعترف خلال الاستجواب، أنه خلال سيره وزملائه بالشارع شاهد المجني عليه يعتدي بالضرب على طفل صغير فحاول الدفاع عنه، إلا أن القتيل حاول التعدي عليه بالضرب فتشاجرا سويا وقام بالتقاط قطعة زجاج مكسورة من الأرض من بقايا زجاجة مياه غازية، واعتدى بها على المجني عليه فأودى بحياته، مؤكدا عدم اشتراك أي من زملائه فـي ارتكاب الواقعة.