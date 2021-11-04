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الهريفي: الهلال الوحيد في دورينا

منذ 36 دقيقة
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الهريفي: الهلال الوحيد في دورينا

نواف السالم (صدى):
أكد لاعب المنتخب والنصر السابق فهد الهريفي، أن اعتزاله يتعلق بما يخص نادي النصر فقط.

وقال فهد الهريفي: "‏اعتزالي واضح عن أي شي يتعلق بالنصر فقط، الأندية والمنتخب والرياضة السعودية بحلولها وقضاياها وتطورها سأبدي رأيي فيها".

وأبدى الهريفي، إعجابه بفريق ضمك مؤكدًا أنه أصبح يمتلك "شخصية البطل"؛ حيث أوضح: "أعجبني فريق ضمك في الجولات الماضية.. فريق بدأت تظهر فيه شخصية البطل بفرض أسلوبه، لا يتكتل في الخلف، انتشار في الملعب بشخصية البطل، تغير للعب، أطراف رائعين، بداية الهجمة من الخلف بشكل مثالي مهاجم قائد وهداف متحرك في الثلث الهجومي بمثالية "شكراً للقائمين عليه جعلوا منه فريق منافس".

وعلى جانب آخر، كتب لاعب النصر السابق:" ‏سؤال ؟ ليش الهلال الفريق الوحيد في دورينا اللي مهما يغيب لاعب أو لاعبين الاسلوب والاستحواذ والضغط لا يتغير مع كل المدربين"، مضيفًا:"الجواب.. العمل التراكمي المستمر.. حقيقة".

 

النصر
الهلال
فهد الهريفي
اعتزال
ضمك
الساحة الرياضية

التعليقات

Sami
Sami عدد التعليقات : 3
منذ 26 دقيقة
يا ليل وش رجعه ما قال انه اعتزل هذا ما صمل يوم

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أحدث التعليقات

زائر
مرمى الهلال كان مفتوح ! لماذا لم يسجل الاهلي أهداف للفوز ..؟ بالفعل لو الهلال بمستواه المعروف لكانت النتيجة 5 -0 لأو أكثر .....
مسافات
والعياذ بالله من هذه العينات لأن العبادة لله وحده ونسال الله تعالى العفو والسلامة مما انتم فيه من ابتلاء.
Sami
يا ليل وش رجعه ما قال انه اعتزل هذا ما صمل يوم
ابو محمد 😎 ✍️
معلونات طيبه ..
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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