نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. محامي يوضح متى يكون على الزوج مسؤولية قانونية عن حادث مروري ارتكبته زوجته (فيديو)

منذ ساعة
1251
1
بالفيديو .. محامي يوضح متى يكون على الزوج مسؤولية قانونية عن حادث مروري ارتكبته زوجته (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
قال المحامي "فايز العنزي" إن المادة 15 من نظام حماية الطفل ينص على أن الأب يعد مسؤولا عن رعايته والحفاظ عليه، لذا يصبح الزوج مسؤولا أمام القانون إذا وقع حادث مروري لأطفاله وكانت زوجته تقود بتهور أو وقع الحادث جراء خطأها في القيادة.

وأضاف أن من حق المرأة قيادة السيارات ولا يتم منعها إلا في حالة واحدة، وهو أنه إذا كان الزوج يقوم بشؤونها ويوفر كافة احتياجاتها ، وكانت قيادتها للسيارة أضرت به وبأولاده، بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "يا هلا " المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأضاف أنه يمكن للزوج منع زوجته من القيادة إذا تسببت في أضرار لها أو لأولادها مثل حادث مروري.

 

 

قيادة
حادث مروري
الزوجة
الزوج
قيادة المرأة

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67032
منذ ساعة
كنهم ندمانين أنهم سمحو لهن يسوقو 😂😂😂😂
جننونا الحريم بسياقتهن 🤣🤣🤣🤣🤣

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
مرمى الهلال كان مفتوح ! لماذا لم يسجل الاهلي أهداف للفوز ..؟ بالفعل لو الهلال بمستواه المعروف لكانت النتيجة 5 -0 لأو أكثر .....
مسافات
والعياذ بالله من هذه العينات لأن العبادة لله وحده ونسال الله تعالى العفو والسلامة مما انتم فيه من ابتلاء.
Sami
يا ليل وش رجعه ما قال انه اعتزل هذا ما صمل يوم
ابو محمد 😎 ✍️
معلونات طيبه ..
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

أخر الأخبار

طالب يذبح زميله في طريق عام
طالب يذبح زميله في طريق عام
منذ 30 دقيقة 515
الهريفي: الهلال الوحيد في دورينا
الهريفي: الهلال الوحيد في دورينا
منذ 35 دقيقة 1584
رجل ينهي حياة شقيقه الأصغر حرقا بـ "التنر"
رجل ينهي حياة شقيقه الأصغر حرقا بـ "التنر"
منذ ساعة 671
بالفيديو .. محامي يوضح متى يكون على الزوج مسؤولية قانونية عن حادث مروري ارتكبته زوجته (فيديو)
بالفيديو .. محامي يوضح متى يكون على الزوج مسؤولية قانونية عن حادث مروري ارتكبته زوجته (فيديو)
منذ ساعة 1251
بالفيديو.. شاب يهاجم المارة بساطور في الطريق العام
بالفيديو.. شاب يهاجم المارة بساطور في الطريق العام
منذ ساعة 524
فوائد صحية مذهلة للكيوي تجعلك تتناوله يوميا
فوائد صحية مذهلة للكيوي تجعلك تتناوله يوميا
منذ ساعة 1492
شاهد.. رؤى الصبان تخطف الأنظار أثناء ممارستها رياضة الجولف 
شاهد.. رؤى الصبان تخطف الأنظار أثناء ممارستها رياضة الجولف 
منذ ساعة 760
النيابة توضح ضوابط انقضاء الدعوى الجزائية بعفو المجني عليه
النيابة توضح ضوابط انقضاء الدعوى الجزائية بعفو المجني عليه
منذ ساعة 1263
الصحة العالمية تحسم الجدل حول الجمع بين لقاحي كورونا والإنفلونزا
الصحة العالمية تحسم الجدل حول الجمع بين لقاحي كورونا والإنفلونزا
منذ ساعة 1325
"المرور" يعلن استئناف المزاد العلني للوحات المميزة للمركبات
"المرور" يعلن استئناف المزاد العلني للوحات المميزة للمركبات
منذ ساعة 1281