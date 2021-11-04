بالفيديو .. محامي يوضح متى يكون على الزوج مسؤولية قانونية عن حادث مروري ارتكبته زوجته (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
قال المحامي "فايز العنزي" إن المادة 15 من نظام حماية الطفل ينص على أن الأب يعد مسؤولا عن رعايته والحفاظ عليه، لذا يصبح الزوج مسؤولا أمام القانون إذا وقع حادث مروري لأطفاله وكانت زوجته تقود بتهور أو وقع الحادث جراء خطأها في القيادة.
وأضاف أن من حق المرأة قيادة السيارات ولا يتم منعها إلا في حالة واحدة، وهو أنه إذا كان الزوج يقوم بشؤونها ويوفر كافة احتياجاتها ، وكانت قيادتها للسيارة أضرت به وبأولاده، بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "يا هلا " المذاع على قناة "روتانا خليجية".
وأضاف أنه يمكن للزوج منع زوجته من القيادة إذا تسببت في أضرار لها أو لأولادها مثل حادث مروري.