الصحة العالمية تحسم الجدل حول الجمع بين لقاحي كورونا والإنفلونزا

وكالات (صدى):
أوضحت منظمة الصحة العالمية التساؤل مدى إمكانية الجمع بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتطعيم الموسمي لفيروس الإنفلونزا في وقت واحد، مبينة أنه من الممكن بينهما أن ينقص ذلك من كفاءة أي منهما.
وقال مستشار منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا، سيدهارتا داتا "يمكن لأي شخص تلقي اللقاحين معًا، لا يوجد أي نقص في كفاءة أي من اللقاحين عند الحقن بهما معا في وقت واحد"
وفي وقت سابق، أشارت دراسة بريطانية إلى أن الجمع بين لقاحات كورونا ولقاح الإنفلونزا لا يؤثر سلبًا على الاستجابة المناعية التي ينتجها أي منهما