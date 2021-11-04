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الصحة العالمية تحسم الجدل حول الجمع بين لقاحي كورونا والإنفلونزا

منذ ساعة
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الصحة العالمية تحسم الجدل حول الجمع بين لقاحي كورونا والإنفلونزا

وكالات (صدى):
أوضحت منظمة الصحة العالمية التساؤل مدى إمكانية الجمع بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتطعيم الموسمي لفيروس الإنفلونزا في وقت واحد، مبينة أنه من الممكن بينهما أن ينقص ذلك من كفاءة أي منهما.

وقال مستشار منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا، سيدهارتا داتا "يمكن لأي شخص تلقي اللقاحين معًا، لا يوجد أي نقص في كفاءة أي من اللقاحين عند الحقن بهما معا في وقت واحد"

وفي وقت سابق، أشارت دراسة بريطانية إلى أن الجمع بين لقاحات كورونا ولقاح الإنفلونزا لا يؤثر سلبًا على الاستجابة المناعية التي ينتجها أي منهما

الصحة العالمية
الانفلونزا
لقاح كورونا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137720
منذ 30 دقيقة
طيب ..

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زائر
مرمى الهلال كان مفتوح ! لماذا لم يسجل الاهلي أهداف للفوز ..؟ بالفعل لو الهلال بمستواه المعروف لكانت النتيجة 5 -0 لأو أكثر .....
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Sami
يا ليل وش رجعه ما قال انه اعتزل هذا ما صمل يوم
ابو محمد 😎 ✍️
معلونات طيبه ..
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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