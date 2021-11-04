بالفيديو .. أورقنجي: التوطين كامل بالمراقبة الجوية ونستقطب خبرات دولية

الرياض (صدى):
قال المدير التنفيذي لهندسة الصيانة في شركة خدمات الملاحة الجوية، محمد أورقنجي، إن نسبة التوطين في "المراقبة الجوية" كامل بنسبة 100%، وذلك بسبب تنفيذ الشركة لخطة التوطين بالتماشي مع توجهات الحكومة الرشيدة في توطين.
وأضاف أن هذا دليل على كفاءة المراقب السعودي، وأن لديه حس عالي بالمسؤولية وجودة التدريب والتعليم الذي حصل عليه، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية.
وأكد أن نسبة التوطين في شركة خدمات الملاحة الجوية اقتربت من الاكتمال، حيث بلغت النسبة حاليًا 97%، لافتا إلى وجود بعض الوظائف التي تتطلب خبرات عالمية لتحقيق أهداف الشركة لذا تستعين بهم، وفي نفس الوقت تعمل على نقل هذه الخبرات إلى أبناء الوطن.