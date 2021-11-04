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فوائد صحية مذهلة للكيوي تجعلك تتناوله يوميا

منذ ساعة
1492
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فوائد صحية مذهلة للكيوي تجعلك تتناوله يوميا

أميرة خالد (صدى):
تحتوي ثمرة الكيوي على كنز صحي ثمين، لما فيها من فوائد صحية تعمل علي تنشيط الجسم والحد من الإصابة بأمراض عديدة.

ونستعرض فوائد صحية مذهلة للكيوي، وتشمل ١-صحة القلب وتنظيم ضغط الدم: يساعد على توازن الماء في الجسم، وتنظيم معدل ضربات القلب، والحفاظ على المعدل المثالي لضغط الدم.

٢-تعزيز صحة الأمعاء: يحمي المعدة من مشاكل عديدة، مثل الإمساك أو الإسهال، أو الانتفاخات.

٣-الحفاظ علي صحة العين: يحتوي على  مضادات الأكسدة المهمة، وهما مهمان جدا لصحة العيون.

٤-علاج فقر الدم والأنيميا: يقلل فرص الإصابة بفقر الدم، لأنه يعزز امتصاص الجسم للحديد.

 

 

 

العين
الدم
الإسهال
المعدة
الأنيميا
الكيوي
مضادات الأكسدة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137720
منذ 28 دقيقة
معلونات طيبه ..

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أحدث التعليقات

زائر
مرمى الهلال كان مفتوح ! لماذا لم يسجل الاهلي أهداف للفوز ..؟ بالفعل لو الهلال بمستواه المعروف لكانت النتيجة 5 -0 لأو أكثر .....
مسافات
والعياذ بالله من هذه العينات لأن العبادة لله وحده ونسال الله تعالى العفو والسلامة مما انتم فيه من ابتلاء.
Sami
يا ليل وش رجعه ما قال انه اعتزل هذا ما صمل يوم
ابو محمد 😎 ✍️
معلونات طيبه ..
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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