فوائد صحية مذهلة للكيوي تجعلك تتناوله يوميا

أميرة خالد (صدى):
تحتوي ثمرة الكيوي على كنز صحي ثمين، لما فيها من فوائد صحية تعمل علي تنشيط الجسم والحد من الإصابة بأمراض عديدة.
ونستعرض فوائد صحية مذهلة للكيوي، وتشمل ١-صحة القلب وتنظيم ضغط الدم: يساعد على توازن الماء في الجسم، وتنظيم معدل ضربات القلب، والحفاظ على المعدل المثالي لضغط الدم.
٢-تعزيز صحة الأمعاء: يحمي المعدة من مشاكل عديدة، مثل الإمساك أو الإسهال، أو الانتفاخات.
٣-الحفاظ علي صحة العين: يحتوي على مضادات الأكسدة المهمة، وهما مهمان جدا لصحة العيون.
٤-علاج فقر الدم والأنيميا: يقلل فرص الإصابة بفقر الدم، لأنه يعزز امتصاص الجسم للحديد.