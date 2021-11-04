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بالفيديو.. 100 لاعبة يتنافسن في بطولة أرامكو النسائية الدولية للجولف

منذ ساعة
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بالفيديو.. 100 لاعبة يتنافسن في بطولة أرامكو النسائية الدولية للجولف

ماجد محمد (صدى):
تتجه أنظار عشاق ومحبي رياضة القولف حول العالم اليوم الخميس صوب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لمتابعة منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية إحدى بطولات الجولة الأوروبية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

وتستمر البطولة لأربعة أيام بمشاركة أكثر من 100 لاعبة قولف عالمية.. يتنافسن على لقب البطولة البالغ جوائزها مليون دولار.

وقالت حاملة اللقب الدنماركية إيميلي كريستين بيدرسن على عودتها للمملكة للدفاع عن لقبها "سعيدة بعودتي إلى المملكة للمشاركة في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وسلسلة بطولات أرامكو للفرق. لقد حققت نتائج إيجابية سابقاً وأتمنى أن أنجح في تكرار إنجاز العام الماضي وأن أصبح اللاعبة الوحيدة التي تحقق اللقب في المملكة".

وأكدت المغربية مها الحديوي والتي تُعد أول لاعبة عربية في الجولة الأوروبية للسيدات أتهناك تأثير كبير لبطولتي أرامكو السعودية النسائية الدولية وسلسلة بطولات أرامكو للفرق على قولف السيدات، وستتيح مثل هذه البطولات الفرصة للكثير من السيدات والفتيات في أن يشاهدن أفضل اللاعبات العالميات وأن يتدربن معهن بالإضافة إلى اللعب إلى جانبهن في بطولات سلسلة أرامكو للفرق.

صندوق الاستثمارات العامة
الجولف
بطولة أرامكو

التعليقات

روميو
روميو عدد التعليقات : 1
منذ 47 دقيقة
خلوهن يلبسن عباية ونقاب علشان محد يتحرش بهن ولا يطلع من دون محرم وإنتهينا

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
خلاص الحين استلموها،،، الآسيوية صعبة قوية وسمعني صياحك لأنة طرب
ع. س. ع
فوز شبابي كبير بإذن الله تعالى،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر
أبو عبدالله الحربي
صدى اصل الصدى الذي يتطرق المواطن النفس وهل المواطن بنور ولي العهد طويق الذي أنار الحقائق لشعب عرف لن ينجو مضلل.
روميو
خلوهن يلبسن عباية ونقاب علشان محد يتحرش بهن ولا يطلع من دون محرم وإنتهينا
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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