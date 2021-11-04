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بالفيديو .. موظفة سابقة في "فيسبوك" تكشف فضائح جديدة عن انتهاكات الشركة

منذ ساعة
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بالفيديو .. موظفة سابقة في "فيسبوك" تكشف فضائح جديدة عن انتهاكات الشركة

وكالات (صدى):
قالت موظفة سابقة في شركة "فيسبوك"، صوفي زانغ، إن شركة "فيسبوك" سمحت للحكومات الديكتاتورية أن تستخدم تلك المنصة من دون أن تتدخل لمنعها كما حدث في احتجاجات هندوراس، حيث استخدمت الحكومات جيوشا إلكترونية لتضليل الرأي العام في الوقت الذي كانت الشركة تعلم بذلك لكنها فضلت تجاهل ذلك وتعاملت معه ببطء شديد.

وأكدت أن فيسبوك تعطي منبرًا لأصحاب النفوذ أما عامة الشعب فتطبق عليهم قوانين الشركة، لافتة إلى أنها كانت مسؤولة عن الحسابات المزيفة لكنها تركتها بسبب شكوك في أعمالها، وذلك بحسب ما ذكرته "العربية".

وأضافت أن لديها مستندات تؤكد حدوث انتهاكات في فيسبوك، مؤكدة أنها تحدثت مع المسؤولين في الشركة عن استخدام الحكومات للمنصة في حملات مضللة إلا أن بعض المسؤولين رأوا أن الأمر ليس بالأهمية الكبيرة للشركة، والبعض الآخر تساءل عن مدى المسؤولية التي يجب أن تقع على فيسبوك، مضيفة أن المنصة سلاح ذو حدين إلا ان المؤكد أن فيسبوك شركة تفضل أصحاب النفوذ بما فيهم المعارضة في بعض الدول.

وأكدت أن المنصة ليست أفضل من الحكومات لأنها لا توفر منبر حر للمعارضة، وأضافت أن في أحداث مظاهرات العراق في 2019 و2020 نشطت العديد من الحسابات المزيفة موالية لزعماء سياسيين محددين، فيما كانت الشوارع مليئة بالاحتجاجات، وبرغم ذلك لم تتحرك الشركة إزاء ذلك، وتجاهلت الأمر

العراق
فيسبوك
احتجاجات
شركة فيسبوك
منصة فيسبوك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137715
منذ ساعة
نعلم انكم تجبون التزييف والتغطية على كل كذاب اشر ، سواءاً افراد او حكزمات ، كلكم ميليشات ظالمه ..

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
خلاص الحين استلموها،،، الآسيوية صعبة قوية وسمعني صياحك لأنة طرب
ع. س. ع
فوز شبابي كبير بإذن الله تعالى،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر
أبو عبدالله الحربي
صدى اصل الصدى الذي يتطرق المواطن النفس وهل المواطن بنور ولي العهد طويق الذي أنار الحقائق لشعب عرف لن ينجو مضلل.
روميو
خلوهن يلبسن عباية ونقاب علشان محد يتحرش بهن ولا يطلع من دون محرم وإنتهينا
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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