كسوة الكعبة تزين أهم القاعات في المبنى الرئيسي لـ ‎الأمم المتحدة

نيويورك (صدى):
قدمت المملكة كسوة الكعبة المشرفة هدية للأمم المتحدة والتي يشاهدها الزوار في المبني الرئيسي لها، وهي مطرزة يدويةا بخيوط مطلية بالذهب والفضة،ومطعمة بآيات قرآنية تعبر عن رسالة الإسلام العظيم وهي رسالة الوئام والسلام للعالم أجمع
وقال عبدالله المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن رمزية هذه الهدية تعبر عن الأمة الإسلامية وتغير عن العالم أجمع لان الدين الاسلامي موجه لكل البشرية وهذا يدل على سماحة الدين الاسلامي
وأكدت الأمم المتحدة على أهمية الكعبة المشرفة وكسوتها للمسلمين في العالم معربة عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووعلى هذا الإهداء القيّم