خبير تربوي لـ"الأسر" : إذا لم تتحدث مع طفلك عن الأمور الجنسية فتأكد أن غيرك فعل ذلك

عادل الحربي (صدى):
قال مرشد تربوي، يوسف الدهمشي، إن التحرش الجنسي بالأطفال هو كل فعل أو سلوك أو إيحاء أو إيماءة ذات مدلول جنسي، لافتا إلى أن الأسرة وطريقة تربيتهم قد تجعل أطفالهم عرضة للتحرش.
وأضاف:"إذا وصل الطفل إلى عمر 8سنوات ولم تتكلم معه جنسيا، فثق ثقة تامة أنه يوجد من تكلم معه جنسيا غيرك، خاصة في ظل وجود الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل أحيانا إيحاءات جنسية"، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
وأكد أنه يجب على الأسرة أن تتحدث مع أطفالهم حول الأمور الجنسية، وذلك بتعريفهم بأن أجسادهم خاص بهم، وأن هناك حدود للملامسة الجسدية الصحيحة مثل المصافحة باليد، والملامسة الخاطئة مثل أن يسمح لأحد أن يضع يده على ظهره، وكذلك التأكيد على ألا ينظر أحد لعورته