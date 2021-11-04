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خبير تربوي لـ"الأسر" : إذا لم تتحدث مع طفلك عن الأمور الجنسية فتأكد أن غيرك فعل ذلك

منذ 43 دقيقة
1193
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خبير تربوي لـ"الأسر" : إذا لم تتحدث مع طفلك عن الأمور الجنسية فتأكد أن غيرك فعل ذلك

عادل الحربي (صدى):
قال مرشد تربوي، يوسف الدهمشي، إن التحرش الجنسي بالأطفال هو كل فعل أو سلوك أو إيحاء أو إيماءة ذات مدلول جنسي، لافتا إلى أن الأسرة وطريقة تربيتهم قد تجعل أطفالهم عرضة للتحرش.

وأضاف:"إذا وصل الطفل إلى عمر 8سنوات ولم تتكلم معه جنسيا، فثق ثقة تامة أنه يوجد من تكلم معه جنسيا غيرك، خاصة في ظل وجود الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل أحيانا إيحاءات جنسية"، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأكد أنه يجب على الأسرة أن تتحدث مع أطفالهم حول الأمور الجنسية، وذلك بتعريفهم بأن أجسادهم خاص بهم، وأن هناك حدود للملامسة الجسدية الصحيحة مثل المصافحة باليد، والملامسة الخاطئة مثل أن يسمح لأحد أن يضع يده على ظهره، وكذلك التأكيد على ألا ينظر أحد لعورته

التحرش
الجنس
التحرش الجنسي
التحرش الجنسي للأطفال

التعليقات

مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 150
منذ 15 دقيقة
وش مقعدك مع الخايبات ذولي؟؟
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 492
منذ 10 دقائق
اللهم استر ابناء المسلمين

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أحدث التعليقات

جنوبي والله يغفر ذنوبي
والله ياخي الرجال الي في قلبه غيره وحشيمه لانفسه ما ينظر لا عراض الرجال محتشمه اوغير محتشمه الرجال مايلتفت ل ولايهزه شيء
عبدالله
اللهم استر ابناء المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
شلوتوهما ..
مسفر الغامدي
وش مقعدك مع الخايبات ذولي؟؟
ابو منصور
الاخونجيه مايعجبهم العجب هم ضد الدوله بكل شي. لكن العربة تسير وكملو الباقي

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