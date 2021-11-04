نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. الشراري يتحدث عن رحلة علاجه بعد نزول وزنه 225 كيلوجرام 

منذ ساعة
11012
1
بالفيديو.. الشراري يتحدث عن رحلة علاجه بعد نزول وزنه 225 كيلوجرام 

علي القحطاني (صدى):
تحدث المواطن منصور الشراري، عن رحلة علاجه بعد نزول وزنه من 450 إلى 225 كيلوجرام.

وقال منصور الشراري خلال حواره مع قناة الإخبارية، إنه كان لا يستطيع المشي، ويزحف على الأرض بسبب وزنه الذي قارب نصف طن.

وأشار إلى تغير أموره بعد إجراء عملية جراحية له بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود، لافتا:"استقبلني الفريق الطبي برئاسة الدكتور عبدالله الضحيان، وجلست عنده 4 أشهر".

ولفت:" أحس إني مولود جديد، كنت أمارس العلاج الطبيعي في المستشفى والمشي بخلاف تدريبات الصالة الرياضية والمسبح"، موضحا:"الآن استطيع المشي وسأعود إلى المستشفى بعد شهر، وأفكر الآن في الزواج وبداية حياة جديدة".

المستشفى
العلاج الطبيعي
قناة الإخبارية
رحلة علاج
منصور الشراري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137715
منذ ساعة
الحمد لله على السلامه ...

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع. س. ع
خلاص الحين استلموها،،، الآسيوية صعبة قوية وسمعني صياحك لأنة طرب
ع. س. ع
فوز شبابي كبير بإذن الله تعالى،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر
أبو عبدالله الحربي
صدى اصل الصدى الذي يتطرق المواطن النفس وهل المواطن بنور ولي العهد طويق الذي أنار الحقائق لشعب عرف لن ينجو مضلل.
روميو
خلوهن يلبسن عباية ونقاب علشان محد يتحرش بهن ولا يطلع من دون محرم وإنتهينا
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

أخر الأخبار

الصحة العالمية تحسم الجدل حول الجمع بين لقاحي كورونا والإنفلونزا
الصحة العالمية تحسم الجدل حول الجمع بين لقاحي كورونا والإنفلونزا
منذ 11 دقيقة 1090
"المرور" يعلن استئناف المزاد العلني للوحات المميزة للمركبات
"المرور" يعلن استئناف المزاد العلني للوحات المميزة للمركبات
منذ 14 دقيقة 1110
وفاة شابين وإصابة 6 آخرين في حادث مروع بمحايل عسير 
وفاة شابين وإصابة 6 آخرين في حادث مروع بمحايل عسير 
منذ 15 دقيقة 1174
بالفيديو .. أورقنجي: التوطين كامل بالمراقبة الجوية ونستقطب خبرات دولية
بالفيديو .. أورقنجي: التوطين كامل بالمراقبة الجوية ونستقطب خبرات دولية
منذ 36 دقيقة 1190
كورنادو بعد الفوز على الفتح: الاتحاد لم يلعب بالطريقة المعتادة
كورنادو بعد الفوز على الفتح: الاتحاد لم يلعب بالطريقة المعتادة
منذ 48 دقيقة 1198
حمدالله خارج حسابات النصر أمام الشباب 
حمدالله خارج حسابات النصر أمام الشباب 
منذ 53 دقيقة 1360
ضبط مواطن لإطلاقه النار في نجران 
ضبط مواطن لإطلاقه النار في نجران 
منذ ساعة 1158
بالفيديو.. 100 لاعبة يتنافسن في بطولة أرامكو النسائية الدولية للجولف
بالفيديو.. 100 لاعبة يتنافسن في بطولة أرامكو النسائية الدولية للجولف
منذ ساعة 1233
بالفيديو .. موظفة سابقة في "فيسبوك" تكشف فضائح جديدة عن انتهاكات الشركة
بالفيديو .. موظفة سابقة في "فيسبوك" تكشف فضائح جديدة عن انتهاكات الشركة
منذ ساعة 1286
عارف بعد فوز الاتحاد: عندما يهاجم لا تسلم شباك الفرق من الأهداف 
عارف بعد فوز الاتحاد: عندما يهاجم لا تسلم شباك الفرق من الأهداف 
منذ ساعة 1268