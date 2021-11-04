بالفيديو.. الشراري يتحدث عن رحلة علاجه بعد نزول وزنه 225 كيلوجرام 

علي القحطاني (صدى):
تحدث المواطن منصور الشراري، عن رحلة علاجه بعد نزول وزنه من 450 إلى 225 كيلوجرام.
وقال منصور الشراري خلال حواره مع قناة الإخبارية، إنه كان لا يستطيع المشي، ويزحف على الأرض بسبب وزنه الذي قارب نصف طن.
وأشار إلى تغير أموره بعد إجراء عملية جراحية له بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود، لافتا:"استقبلني الفريق الطبي برئاسة الدكتور عبدالله الضحيان، وجلست عنده 4 أشهر".
ولفت:" أحس إني مولود جديد، كنت أمارس العلاج الطبيعي في المستشفى والمشي بخلاف تدريبات الصالة الرياضية والمسبح"، موضحا:"الآن استطيع المشي وسأعود إلى المستشفى بعد شهر، وأفكر الآن في الزواج وبداية حياة جديدة".