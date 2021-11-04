حسم الجدل بشأن إيقاف "الهويش" بعد مباراة الأهلي والهلال 

ماجد محمد (صدى):
منحت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، الحكم محمد الهويش تقييما عالياً بسبب أدائه في مباراة الأهلي والهلال التي جرت ضمن منافسات دوري المحترفين.
وأخبرت لجنة الحكام، محمد الهويش بأن قراراته لم تشهد أخطاء مؤثرة وأنه قاد المواجهة إلى بر الأمان، وفق الزميلة "الشرق الأوسط".
وتبين أن ما يتردد بأن الحكم محمد الهويش موقوف مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة ولكنه خضع لراحة وفقا لسياسة لجنة الحكام التي تتبعها مع الطواقم التحكيمية.
وكانت لجنة الحكام اجتمعت بمسؤولي النادي الأهلي وكذلك مدرب الفريق هاسي، لافتة إلى أن كافة مطالبهم حول قرارات الحكم ومساعديه غير صحيحة.