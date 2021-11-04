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حسم الجدل بشأن إيقاف "الهويش" بعد مباراة الأهلي والهلال 

منذ 3 ساعات
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حسم الجدل بشأن إيقاف "الهويش" بعد مباراة الأهلي والهلال 

ماجد محمد (صدى):
منحت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، الحكم محمد الهويش تقييما عالياً بسبب أدائه في مباراة الأهلي والهلال التي جرت ضمن منافسات دوري المحترفين.

وأخبرت لجنة الحكام، محمد الهويش بأن قراراته لم تشهد أخطاء مؤثرة وأنه قاد المواجهة إلى بر الأمان، وفق الزميلة "الشرق الأوسط".

وتبين أن ما يتردد بأن الحكم محمد الهويش موقوف مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة ولكنه خضع لراحة وفقا لسياسة لجنة الحكام التي تتبعها مع الطواقم التحكيمية.

وكانت لجنة الحكام اجتمعت بمسؤولي النادي الأهلي وكذلك مدرب الفريق هاسي، لافتة إلى أن كافة مطالبهم حول قرارات الحكم ومساعديه غير صحيحة.

 

 

الأهلي
لجنة الحكام
مباراة
دوري المحترفين
منافسات
اتحاد الكرة
محمد الهويش

التعليقات

الراااااقي🤍💚
الراااااقي🤍💚 عدد التعليقات : 526
منذ ساعة
وش الفائده بعد ما اضاع حق الأهلي 💚🤍
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2560
منذ ساعة
هههههههه اللي يسمع الضفادع تنق على ضياع حق الاهلي امام الهلال يقول انهم مكسرين الدوري وكل مبارياتهم فوز
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2560
منذ ساعة
الله يذكر ايام دلهوم بالخير -- هي اللي خلت الهويش دائما متفوق

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
خلاص الحين استلموها،،، الآسيوية صعبة قوية وسمعني صياحك لأنة طرب
ع. س. ع
فوز شبابي كبير بإذن الله تعالى،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر
أبو عبدالله الحربي
صدى اصل الصدى الذي يتطرق المواطن النفس وهل المواطن بنور ولي العهد طويق الذي أنار الحقائق لشعب عرف لن ينجو مضلل.
روميو
خلوهن يلبسن عباية ونقاب علشان محد يتحرش بهن ولا يطلع من دون محرم وإنتهينا
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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