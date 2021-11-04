الكشف عن شروط الكفالة الإلكترونية عبر أبشر

الرياض (صدى):
تعد خدمة الكفالة الإلكترونية من الخدمات التي تتوفر عبر منصة أبشر ، من أجل تقديم المساعدة لجميع المستفيدين .
ويجب أن تتوافر عدة شروط في الكفيل لإنشاء كفالة جديدة، وهو أن يكون سعودي الجنسية أكبر من 18 عاماً، والتواجد داخل المملكة ، والتسجيل والتفعيل في منصة أبشر، وأن لا يكون مدرجاً في نظام المطلوبين بحالة يقبض عليه مع إمكانية إتمام الخدمة لبقية الحالات، أن لا يكون مسجلاً كمكفول على قضية سابقة لنفس القطاع المحدد، وأن لا يتجاوز عدد الكفالات السارية له اثنتين كحد أقصى لنفس القطاع المحدد.
كما يجب أن تتوافر عدة شروط في المكفول لإنشاء كفالة جديدة وهي التواجد داخل المملكة، ووجود قضية واحدة على الأقل مدرجة من قبل الجهات الأمنية لترشيح المكفول للحصول على كفالة، وأن لا يكون مدرج في نظام المطلوبين بحالة يقبض عليه مع إمكانية إتمام الخدمة لبقية الحالات
يجب أن لا يكون هناك كفيل آخر مسجل على نفس القضية، ويجب أن يتم سداد رسوم الخدمة قبل إتمام العملية يتم إشعار الكفيل والمكفول برسائل نصية بعد الانتهاء من إجراءات الكفالة الالكترونية.
وفي حال لم يكن للمكفول حساب مفعل في أبشر، يتم إدخال رقم الجوال الخاص بالمكفول من قبل الكفيل، ويتم إشعار الكفيل بعد الإفراج عن المكفول فيما يخص القضايا المرورية