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الكشف عن شروط الكفالة الإلكترونية عبر أبشر

منذ ساعتين
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الكشف عن شروط الكفالة الإلكترونية عبر أبشر

الرياض (صدى):
تعد خدمة الكفالة الإلكترونية من الخدمات التي تتوفر عبر منصة أبشر ، من أجل تقديم المساعدة لجميع المستفيدين .

ويجب أن تتوافر عدة شروط في الكفيل لإنشاء كفالة جديدة، وهو أن يكون سعودي الجنسية أكبر من 18 عاماً، والتواجد داخل المملكة ، والتسجيل والتفعيل في منصة أبشر، وأن لا يكون مدرجاً في نظام المطلوبين بحالة يقبض عليه مع إمكانية إتمام الخدمة لبقية الحالات، أن لا يكون مسجلاً كمكفول على قضية سابقة لنفس القطاع المحدد، وأن لا يتجاوز عدد الكفالات السارية له اثنتين كحد أقصى لنفس القطاع المحدد.

كما يجب أن تتوافر عدة شروط في المكفول لإنشاء كفالة جديدة وهي التواجد داخل المملكة، ووجود قضية واحدة على الأقل مدرجة من قبل الجهات الأمنية لترشيح المكفول للحصول على كفالة، وأن لا يكون مدرج في نظام المطلوبين بحالة يقبض عليه مع إمكانية إتمام الخدمة لبقية الحالات

يجب أن لا يكون هناك كفيل آخر مسجل على نفس القضية، ويجب أن يتم سداد رسوم الخدمة قبل إتمام العملية يتم إشعار الكفيل والمكفول برسائل نصية بعد الانتهاء من إجراءات الكفالة الالكترونية.

وفي حال لم يكن للمكفول حساب مفعل في أبشر، يتم إدخال رقم الجوال الخاص بالمكفول من قبل الكفيل، ويتم إشعار الكفيل بعد الإفراج عن المكفول فيما يخص القضايا المرورية

أبشر
المكفول
الكفالة الإلكترونية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83458
منذ 38 دقيقة
الله يخارجنا

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أحدث التعليقات

جنوبي والله يغفر ذنوبي
والله ياخي الرجال الي في قلبه غيره وحشيمه لانفسه ما ينظر لا عراض الرجال محتشمه اوغير محتشمه الرجال مايلتفت ل ولايهزه شيء
عبدالله
اللهم استر ابناء المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
شلوتوهما ..
مسفر الغامدي
وش مقعدك مع الخايبات ذولي؟؟
ابو منصور
الاخونجيه مايعجبهم العجب هم ضد الدوله بكل شي. لكن العربة تسير وكملو الباقي

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