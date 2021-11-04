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يا فرحتها بالسواقة
منذ 11 ساعة
2249
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137725
منذ 9 ساعات
اركدي يا مره اركدي ، اركدي وتعوذي من الشيطاان ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 54819
منذ ساعة
طيب مبروك السواقه
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أحدث التعليقات
Abo Nebras
ماقصرت ياابا عمار فاأنت رمز ونموذج يحتذى به في حسن خلقك وتعاملك الراقي للجميع.. ولولائك وحبك لهذا الصرح الشامخ..تمنياتي لك بدوام التوفيق
بوسعد
حتى المصريين نفس الفكرة عن السعودية
ابو عمار
ما هي هينه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
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