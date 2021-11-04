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ضبط 8 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا سرقة المركبات المتعطلة بالرياض

منذ ساعة
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ضبط 8 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا سرقة المركبات المتعطلة بالرياض

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مخالفين لنظام الإقامة، (7) من الجنسية السودانية، و(1) من الجنسية المصرية، ارتكبوا سرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، متخذين من أحد المواقع مقرًا لجرائمهم، فيما تم استرداد (5) مركبات قبل شروعهم في تفكيكها، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 489
منذ 58 دقيقة
تطبيق حد السرقة والترحيل
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137722
منذ 46 دقيقة
مثل ماقال الأخ عبد الله ، صح لسانك طال عمرك ..

.. ارسلوهم لبلادهم ناقصي اليد اليمنى ، علقوا اياديهم النجسة في رقابهم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اركدي يا مره اركدي ، اركدي وتعوذي من الشيطاان ..
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد 😎 ✍️
نزلت قيمتك ورفعت من قيمتهاا .....واعيباه على الرجال..وين الشنبااااات...!؟
عدوان العدوان
اخذ مثلها اضعاف 10 مات من هئيه الترفيه ولكن للاسف بصمه عار علينا في السعودية اهانه رمي الفلوس .. وين محاسبته
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه ، الجوع كافر .. .. سبحان الله العظيم ..

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