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مو وقت للشعر
منذ 4 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137722
منذ 57 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ..
.. يااخي من البدايه الرجال قال لك قرقر مافيه هههههههههههه ليش تقصد عليه ..؟
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
اركدي يا مره اركدي ، اركدي وتعوذي من الشيطاان ..
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد 😎 ✍️
نزلت قيمتك ورفعت من قيمتهاا .....واعيباه على الرجال..وين الشنبااااات...!؟
عدوان العدوان
اخذ مثلها اضعاف 10 مات من هئيه الترفيه ولكن للاسف بصمه عار علينا في السعودية اهانه رمي الفلوس .. وين محاسبته
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه ، الجوع كافر .. .. سبحان الله العظيم ..
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