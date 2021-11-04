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ابعدي عن الشر وغنيله

منذ 6 ساعات
1449
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137726
منذ 26 دقيقة
جيده .. يا قدعه يا فدعه ..

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أحدث التعليقات

جنوبي والله يغفر ذنوبي
والله ياخي الرجال الي في قلبه غيره وحشيمه لانفسه ما ينظر لا عراض الرجال محتشمه اوغير محتشمه الرجال مايلتفت ل ولايهزه شيء
عبدالله
اللهم استر ابناء المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
شلوتوهما ..
مسفر الغامدي
وش مقعدك مع الخايبات ذولي؟؟
ابو منصور
الاخونجيه مايعجبهم العجب هم ضد الدوله بكل شي. لكن العربة تسير وكملو الباقي

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