الصرامي معلقا على قرار تسجيل اللاعبين الأجانب: نظام "3+1" فاشل وناقص

ماجد محمد (صدى):
علق سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفتح التسجيل لكل الأجانب المسجلين بالاتحاد المحلي في القائمة الكلية
وقال الصرامي : "قرار الاتحاد الأسيوي للسماح للأندية"بتحريك"العناصر الأجنبية المسجلين في القائمة المحلية قبل كل مباراة؟, ما يزال قرارً "ناقصا" و لم يصل لدرجة الكمال لتطوير الأداء الفني لدوري الأبطال
نظام"٣+١"نظام فاشل
وتساءل الصرامي "لماذا لا يكون العدد مفتوح بالسماح لكل المحترفين الأجانب بالمشاركة".
وفي وقت سابق، قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن لجنة المسابقات وافقت على مقترح فتح التسجيل لكل الأجانب المسجلين بالاتحاد المحلي في القائمة الكلية على أن تستمر 3+1 في قائمة كل مباراة على حدة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا 2022