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الصرامي معلقا على قرار تسجيل اللاعبين الأجانب: نظام "3+1" فاشل وناقص

منذ ساعتين
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الصرامي معلقا على قرار تسجيل اللاعبين الأجانب: نظام "3+1" فاشل وناقص

ماجد محمد (صدى):
علق سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفتح التسجيل لكل الأجانب المسجلين بالاتحاد المحلي في القائمة الكلية

وقال الصرامي : "قرار الاتحاد الأسيوي للسماح للأندية"بتحريك"العناصر الأجنبية المسجلين في القائمة المحلية قبل كل مباراة؟, ما يزال قرارً "ناقصا" و لم يصل لدرجة الكمال لتطوير الأداء الفني لدوري الأبطال

نظام"٣+١"نظام فاشل

وتساءل الصرامي "لماذا لا يكون العدد مفتوح بالسماح لكل المحترفين الأجانب بالمشاركة".

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن لجنة المسابقات وافقت على مقترح فتح التسجيل لكل الأجانب المسجلين بالاتحاد المحلي في القائمة الكلية على أن تستمر 3+1 في قائمة كل مباراة على حدة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا 2022

النصر
سعود الصرامي
الإتحاد الاسيوي

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2901
منذ ساعة
اقول لو تنزل انت وحشوانك الملعب يا ابو خرقة تبقى الآسيوية صعبة قوية
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 674
منذ 35 دقيقة
اول شارك بارك الله فيك وبعدين احكم معليش نسيت انك مطرود اسيا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اركدي يا مره اركدي ، اركدي وتعوذي من الشيطاان ..
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد 😎 ✍️
نزلت قيمتك ورفعت من قيمتهاا .....واعيباه على الرجال..وين الشنبااااات...!؟
عدوان العدوان
اخذ مثلها اضعاف 10 مات من هئيه الترفيه ولكن للاسف بصمه عار علينا في السعودية اهانه رمي الفلوس .. وين محاسبته
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه ، الجوع كافر .. .. سبحان الله العظيم ..

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