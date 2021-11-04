تغريدة غامضة للفنانة ليلى إسكندر تثير حيرة متابعيها

بيروت (صدى):
حيرت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر متابعيها برسائل غامضة بشأن تعرضها لـ"الخذلان"، وكرهها الشديد للأشخاص الذين يظهرون عكس ما في قلوبهم.
وقالت ليلى إسكندر: ”أنام على مصيبة وأصحى على خبر شين، وخذلان جديد، الله يعين بس، آخ منك يا بو وجهين قديش أكرهك، بس 2021 ما رح أعديها إلا مغربلة كثيرين".
وأشارت: ”طيب يا أهل القصيم، أنا بإذن الله اليوم جايتكم خط عاد هالله هالله فيني، شكلي بمسك الدرب وحدي، وعادي ما عندي مشكلة، أهم شي أول وأحيي حفل عروستي هناك، نكمل نوم شوي وأرجع أسولف لكم عن القصة كلها".