مصادر: "أوبك+" تبقي على سياسة زيادة الإنتاج دون تغييرات

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن منظمة "أوبك+" تبقي على سياسة زيادة الإنتاج دون تغييرات عند مستويات 400 ألف، وفق "الإخبارية".
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاءها أرجحت أن يبقوا على خطط لزيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا خلال اجتماع أوبك+ في وقت لاحق على الرغم من مطالبات الولايات المتحدة بزيادة الإمدادات لتهدئة ارتفاع الأسعار.
يذكر أن المملكة، أكبر منتج للنفط داخل أوبك، اعترضت على الدعوات بأن تزيد المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس التي تضم أوبك وحلفاءها، إنتاجها بدرجة أكبر، وأيدت الكويت والعراق كذلك خطة الانتاج الراهنة.