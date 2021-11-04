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مصادر: "أوبك+" تبقي على سياسة زيادة الإنتاج دون تغييرات

منذ ساعة
1186
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مصادر: "أوبك+" تبقي على سياسة زيادة الإنتاج دون تغييرات

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن منظمة "أوبك+" تبقي على سياسة زيادة الإنتاج دون تغييرات عند مستويات 400 ألف، وفق "الإخبارية".

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاءها أرجحت أن يبقوا على خطط لزيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا خلال اجتماع أوبك+ في وقت لاحق على الرغم من مطالبات الولايات المتحدة بزيادة الإمدادات لتهدئة ارتفاع الأسعار.

يذكر أن  المملكة، أكبر منتج للنفط داخل أوبك، اعترضت على الدعوات بأن تزيد المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس التي تضم أوبك وحلفاءها، إنتاجها بدرجة أكبر، وأيدت الكويت والعراق كذلك خطة الانتاج الراهنة.

 

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مستويات
تغييرات
سياسة
منظمة أوبك
الإنتاج

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137713
منذ ساعة
يكون خير ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه يا دكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش عندهاا هذي ......
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه يستاهل ..
ع. س. ع
اقول لو تنزل انت وحشوانك الملعب يا ابو خرقة تبقى الآسيوية صعبة قوية
ابو محمد 😎 ✍️
فوضويان مجرمان ..

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