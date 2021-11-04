القضاء يُنصف 23 فتاة معضولة في أقل من 30 يوما

الرياض (صدى):
حسم القضاء حكمه في دعاوى ضائية تجاه 24 فتاة معضولة، وأصدر حكمه في كل قضية في مدة لم تتعدى 30 يوما، وذلك على مدار الـ 4 أشهر المقبل.
ويأتي سرعة إنهاء الدعاوى القضائية نتيجة لتنفيذ قواعد تنظيم آلية نظر دعاوى العضل التي أقرها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
ونصت القواعد على إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب لسرعة إنجاز دعوى العضل.
كما نصت القواعد على أن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن 10 أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.
كما أجازت القواعد للمحكمة أن تنظر هذه الدعاوى في المحكمة خارج وقت الدوام مراعاة لمتطلبات العقد، وأن تفوض الدائرة من تراه مناسبًا ليقوم بإجراء عقد النكاح لدى المأذون في المكان الذي يتفق عليه طرفا عقد النكاح.